El sentido mensaje de concejal que estaba con Miguel Uribe Turbay el día del atentado

El concejal de Bogotá Andrés Barrios ha lamentado a través de sus redes sociales la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos meses y cuatro días después de haber sido gravemente herido en un atentado en el occidente de Bogotá mientras estaba en una reunión política.

Fue el 7 de junio de 2025 cuando Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda por parte de un joven sicario que fue aprehendido tras los hechos. El cabildante Andrés Barrios se encontraba con el precandidato presidencial en ese momento y fue él mismo quien lo acompañó en la ambulancia en la que lo trasladaron a la clínica de Fontibón para recibir la primera atención médica.

En el programa digital ‘En Aguas Profundas’, el concejal Barrios, de 36 años, abrió su corazón con María Elvira Arango, directora de Los Informantes, y le contó en detalle lo que vivieron durante el ataque sicarial. Según dijo, siempre estuvo detrás del precandidato porque el mismo Miguel Uribe le dijo: “tú me transmites como paz”.

“Yo recuerdo que cuando este sicario viene y atenta contra él, a mí me dio fue un dolor en el oído, yo me cojo el oído, porque quedé como con un pitido, y caigo al piso. Ahí es que el esquema de seguridad mío se arroja encima mío y me pregunta: concejal usted está bien y yo les digo que sí”, contó. Aunque inicialmente lo subieron a su camioneta para llevarlo a un centro médico, a los pocos minutos “milagrosamente” llegó una ambulancia al lugar y esto fue clave para mantener con vida al congresista.

Mientras iban en la ambulancia, “yo solo oraba, le pedía a Dios por él, que protegiera su vida y oraba mucho también pidiéndole a Dios misericordia con Alejandro, su hijo, porque si algo sé que cargaba el corazón de Miguel era haber crecido sin su mamá”, la periodista Diana Turbay asesinada en 1991 en un confuso operativo de rescate mientras estaba secuestrada por los extraditables, comentó el cabildante.

Sin duda, expresó en diálogo con ‘En aguas profundas’, el ataque sicarial contra Miguel Uribe Turbay se convirtió en una pesadilla también para él. Reveló que, mientras oraba por la recuperación del senador, también presentó síntomas de estrés postraumático como insomnio, falta de apetito, ansiedad y pesadillas, por lo que tuvo buscar ayuda psicológica.

“Ha sido una pesadilla. Muy duro por él, por lo que él es como ser humano; por el país, ese miedo que nos genera a todos volver a ese pasado que no estamos dispuestos a regresar. Quedas en un estado de shock, de susto y pánico”, reconoció.



“Mi hermano de corazón”

El concejal Andrés Barrios siempre hizo énfasis en su cercana relación con el precandidato a la Presidencia Miguel Uribe Turbay y, por lo mismo, tras conocerse su deceso publicó un sentido mensaje acompañado de varias fotos juntos.

“Gracias a Dios por cruzar nuestros caminos y permitirme conocer a alguien que más que un amigo se convirtió en un hermano. Llegaste a mi vida en el mismo año que mi único hermano de sangre partió al cielo y literalmente llegaste enviado del cielo. Con tu increíble carisma y sencillez te ganaste fácilmente un espacio en mi vida y mi familia, y te convertiste en mi hermano de corazón”, escribió el concejal Barrios.

Y agregó: “recordaré siempre tu risa cuando te decía que eras mi mentor. Me decías ¿cómo alguien que no le lleva tanta edad a otro le puede enseñar? Sin embargo, en esta década de hermandad me diste toda una masterclass de humildad, integridad y generosidad. Gracias de todo corazón por creer en mí, por animarme y por enseñarme que si es posible servir en la esfera pública sin negociar nuestros principios. Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo. En el momento que Dios diga estoy seguro de que te volveré a ver”.

