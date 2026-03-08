Elecciones 2026: ¿Lloverá hoy? Conozca el pronóstico del IDEAM para esta jornada de votaciones

Este domingo 8 de marzo de 2026, Colombia vive una jornada democrática crucial en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030. Además, los ciudadanos acudirán a las urnas en las elecciones 2026 para definir a los candidatos de tres consultas interpartidistas que competirán en las próximas elecciones presidenciales. Por tanto, el pronóstico del clima es un dato esencial para millones de ciudadanos que se desplazarán durante la jornada hacia los puestos de votación en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el último reporte oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones meteorológicas para este domingo estarán marcadas por la inestabilidad. Según un comunicado de la entidad, "las lluvias más fuertes se presentarán el domingo 8 de marzo, con un incremento al centro y sur de la región Caribe, centro y norte de la Andina y diferentes sectores de la Pacífica". Esta situación obliga a los votantes a planificar sus traslados, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera la mayor intensidad de las precipitaciones.



Alerta por incremento de lluvias en las principales regiones de votación

El pronóstico técnico detalla que el país experimentará un aumento significativo en los acumulados de agua. Para quienes planean ejercer su derecho al voto en la costa norte, el IDEAM ha señalado que "en la región Caribe se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunos sectores de Magdalena, Sucre y Cesar".

Por su parte, la región Pacífica, que históricamente registra altos niveles de lluvia, no será la excepción durante este domingo electoral. El instituto advirtiò que "se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño". En el centro del país, la región Andina también enfrentará una jornada húmeda. La entidad meteorológica señaló en que "se pronostican precipitaciones sectorizadas, con las más intensas en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá".



Clima de este 8 de marzo: ¿Qué esperar en Bogotá y el resto del país?

Para la capital de la República, donde se concentra el mayor censo electoral, el IDEAM prevé una jornada con temperaturas frescas y presencia de lluvias. El reporte oficial indica que "en Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde afectando localidades del centro, occidente y norte de la Ciudad". Se espera que la temperatura mínima en la ciudad se sitúe alrededor de los 11 °C, mientras que la máxima oscilará entre los 19 °C y 20 °C.



En otras zonas del país, el panorama es el siguiente:



- Amazonía: se estiman precipitaciones importantes en el sur de Caquetá, Vaupés, el Piedemonte Amazónico, Amazonas y Guainía.

- Orinoquía: es la región con mejores condiciones climáticas, ya que se estima principalmente tiempo seco, exceptuando el sur del departamento del Meta, donde se pronostican precipitaciones ligeras.

- Región Insular: para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades meteorológicas estiman lluvias ligeras durante el domingo.

Recomendaciones de seguridad para los ciudadanos durante la jornada

El IDEAM también ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la jornada de este 8 de marzo. Una de las mayores preocupaciones es la actividad eléctrica que suele acompañar a las lluvias intensas. Al respecto, la entidad sugiere "no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas".



Estado de las vías y prevención ante posibles emergencias

Para aquellos ciudadanos que deben viajar entre municipios para votar, el instituto aconseja "realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes". Finalmente, ante la posibilidad de vientos fuertes o vendavales que puedan afectar las estructuras temporales de votación, las autoridades sugieren "asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar". El monitoreo permanente y la búsqueda de refugio en zonas seguras serán claves para el desarrollo normal de este proceso electoral en Colombia.