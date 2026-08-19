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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hallan el cuerpo sin vida de mujer desaparecida tras accidente de lanchas en el embalse de Tominé

Hallan el cuerpo sin vida de mujer desaparecida tras accidente de lanchas en el embalse de Tominé

La mujer de 59 años murió al hundirse la embarcación en la que viajaba con su familia en el embalse de Tominé, en Guatavita, departamento de Cundinamarca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Hallan el cuerpo sin vida de mujer desaparecida tras accidente de lanchas en el embalse de Tominé
Cortesía

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el embalse de Tominé, municipio de Guatavita, departamento de Cundinamarca. La mujer desapareció luego de caer al agua en un accidente acuático que ocurrió el pasado lunes 17 de agosto. El siniestro ocurrió durante un paseo familiar.

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La embarcación en la que se transportaba la familia chocó con otra lancha durante la tarde. De acuerdo con la información que se supo del accidente, la familia de cuatro personas abordó una embarcación del Club Náutico La Marina. Cuando se movilizaba por el embalse de Tominé, se estrelló con otra embarcación y se hundió completamente.

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A tres de las personas se pudieron rescatar, pero la mujer de 59 años, que según se ha dicho era la madre del grupo familiar y a la que han identificado como Sandy Astrid Berenice Ruiz, no pudo ser hallada en ese momento. El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer. "Un reconocimiento total al esfuerzo y entrega de los organismos de socorro: Rescate Acuático", escribió el funcionario en su cuenta de X, agradeciendo que se pudo encontrar el cuerpo.

¿Qué se sabe del accidente en el embalse de Tominé?

El alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés, aseguró que la víctima es oriunda de la población. El martes indicó que se desplegó un operativo con “personal especializado, con mayor número para que continuemos con esta búsqueda. Nuestra prioridad es que encontremos a esta hija de Guatavita”.

La primera hipótesis de la causa del accidente acuático en el embalse de Tominé indica que las manilas o cuerdas de las embarcaciones se habrían enredado. El alcalde Cortés aclaró que “las circunstancias exactas del accidente están siendo verificadas por las autoridades pertinentes, así que damos garantías de información a todos ustedes”.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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