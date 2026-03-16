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Video revela cómo fueron asesinados en vía a Girardot dos policías en medio de un retén

Cuatro personas fueron detenidas por el crimen que, al parecer, se produjo por lo que los uniformados hallaron en el vehículo que estaban revisando en un control rutinario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Video revela cómo fueron asesinados en vía a Girardot dos policías en medio de un retén

La subintendente Diana Carolina García Rubio y su compañero, el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, realizaban un operativo de registro y control en el sector del peaje de San Lorenzo, en la vía Girardot-Guataquí, en Cundinamarca, la noche en que fueron asesinados. (Lea también: Ellos son los policías asesinados en vía a Girardot: ¿qué descubrieron en carro que detuvieron?)

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Ambos adelantaban un retén vial y cerca de las once de la noche del domingo 15 de marzo se desató el tiroteo que acabó con la vida de los dos uniformados.

Uno de los sujetos desarmó a la subintendente García

Todo transcurría con normalidad como un procedimiento rutinario en un control de la policía de carreteras en la vía a Girardot. Una camioneta fue requerida y el vehículo se detuvo a la orilla de la carretera.

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Durante la inspección, según indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, los dos uniformados “habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”.

En las imágenes se ve cuando uno de los ocupantes del vehículo se abalanza por la espalda de la subintendente y la toma por el cuello. El patrullero se da cuenta y sale en su auxilio. Sin embargo, los delincuentes logran desarmar a la oficial García y le disparan a ella y a su compañero, quien murió en el sitio. La uniformada falleció en un centro médico de Girardot.

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, detalló que “durante el procedimiento se habría presentado un intercambio de disparos en el que lamentablemente dos de nuestros policías fueron impactados por arma de fuego”.

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“De manera inmediata, y de acuerdo a las instrucciones de nuestro señor director general de la Policía, el comandante de la Policía de Cundinamarca y el director de Tránsito y Transporte, nos pusimos al frente del operativo desplegando más de 400 hombres y, con apoyo helicoportado de la Fuerza Aeroespacial, se activó el plan candado, logrando la captura de tres personas presuntamente implicadas en el hecho”, añadió.

El vehículo utilizado por los agresores fue hallado en una vereda cercana al lugar. El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detalló que con la información preliminar que han recaudado, se ha establecido que “el automotor provendría del departamento del Tolima con destino al departamento de Antioquia”.

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La policía desplegó un plan candado que permitió la captura de tres personas mayores y el restablecimiento de derechos de un menor de edad, señalados del ataque.

La subintendente Diana Carolina García Rubio era madre de dos niñas y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso también era un padre de familia.

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