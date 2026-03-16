Menores de edad permanecen secuestradas por disidencias en Antioquia: hay prueba de supervivencia

Dos hermanas de 14 y 15 años fueron retenidas ilegalmente por las disidencias de las FARC en el corregimiento de Puerto López, municipio de El Bagre, Antioquia. La situación ha generado preocupación e indignación en la comunidad y autoridades departamentales, quienes exigen que las menores de edad sean liberadas.

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Se sabe que las menores permanecen bajo custodia de las disidencias de alias Calarcá. Aunque el grupo criminal envió una prueba de supervivencia de las menores, ellas todavía no regresan a sus casas.

"Hay una información frente a dos niñas que se llevan estas personas, una menor de 15 y otra de 14 años, quienes fueron sustraídas del seno de su hogar y son llevadas con estas personas. Estamos ampliando más datos para saber de quiénes se trata realmente", expresó el Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia al respecto.



Gobernador de Antioquia exige liberación de menores secuestradas

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto del plagio de las menores de edad fue Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, quien además hizo un llamado al Gobierno Nacional para que también reclamara la liberación de las niñas.



"El Gobierno ha guardado silencio sobre este crimen de guerra ¿por qué no exigen que las liberen ya? ¿dónde está el pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre esta violación al derecho internacional humanitario", expresó en un video el mandatario departamental.



¿Por qué el silencio del gobierno Petro y de los negociadores de la paz total ante el secuestro de dos niñas por farc de Calarcá? ¿Dónde está el pronunciamiento del @ICBFColombia?

¡Liberen a las niñas YA! pic.twitter.com/STFAk8jKoD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 15, 2026

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Según las autoridades, el reclutamiento es el delito que más afecta a los menores de edad en el Bajo Cauca Antioqueño, el año pasado fueron 25 los que cayeron en manos de las disidencias. A través de redes sociales se han conocido videos de escuelas en las que los menores deben pasar minutos acostados en el suelo para protegerse de las balas en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales y la fuerza pública.

El pasado 14 de marzo, las disidencias difundieron un video en el que dieron detalles del secuestro de las menores e informaron sobre el estado de ambas. Señalaron a través de una vocera que su incursión en Puerto López dejó "dos integrantes de esta estructura dados de baja y la captura de dos menores de edad que servían como puntos de esta estructura. Las menores hasta el momento se encuentran bien y estamos en la espera para ser entregadas a las entes competentes".

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La Defensoría del Pueblo también hizo un llamado urgente a todas las autoridades para que se apliquen medidas inmediatas que permitan garantizar el retorno seguro de las menores, quienes ya completan cuatro días secuestradas.

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