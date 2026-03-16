Esto se sabe de la identidad del sospechoso por asesinato de pareja de abuelos en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá está tras las pistas del presunto autor del crimen cometido contra una pareja de adultos mayores en la capital. El general Giovanni Cristancho, comandante de la institución, habló sobre los nuevos hallazgos en la investigación y reveló quién sería el presunto responsable de este asesinato.



Las víctimas fueron encontradas por sus hijos dentro de su vivienda en el barrio Aures, de la localidad de Suba. Al interior de la casa todo era un desorden, según muestran las imágenes que tiene el CTI de la Fiscalía. Los cuerpos de los adultos fueron hallados en cuartos distintos. Lo que llamó la atención en la investigación, y da más luces sobre las posibles causas, es que elementos de valor como dinero y celulares no fueron sustraídos.



Los motivos del asesinato de la pareja en Suba

“Encontramos elementos en los cuales, al no ser un hurto, al no tener relación con ningún grupo delincuencial ni expendio, podemos determinar que es un tema pasional”, afirmó el general Cristancho ante los medios de comunicación.



En esas mismas declaraciones, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá reveló quién podría ser el sospechoso de este crimen. Cabe resaltar que el posible responsable del asesinato quedó grabado por una cámara de seguridad instalada al interior de la casa. En las imágenes se puede observar que el individuo lleva una gorra y un pasamontañas para ocultar su identidad. Asimismo, vestía pantalón azul y zapatos negros. Los dos elementos usados para esconder su rostro fueron abandonados por el hombre y están en poder de las autoridades.



La identidad del presunto sospechoso

El general Cristancho detalló que el sospechoso de estos homicidios sería un familiar cercano de las propias víctimas, según determinaron los primeros indicios. “Hay una persona identificada, la Fiscalía tendrá que avanzar para determinar si es culpable o no”, declaró.



Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola (72 años) y Gloria Isabel Guerrero (66 años). La pareja convivía bajo el mismo techo con una nieta menor de edad y un exyerno que pagaba una habitación en arriendo. Este hombre dio declaración juramentada a las autoridades y aseguró que no se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, contó un familiar en entrevista con Noticias Caracol.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co