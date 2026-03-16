Aerocivil reporta nuevo incidente aéreo en El Dorado y hubo emergencia en despegue: revelan audio

La Aeronáutica Civil reportó un nuevo incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, diferente al informado con un helicóptero que cubría la ruta Neiva–Bogotá y que cruzó el espacio aéreo de la terminal sin autorización previa.

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Este tipo de situaciones han encendido las alarmas entre pilotos y controladores aéreos porque, al parecer, la terminal aérea de Bogotá está operando al límite; es decir, que con cualquier hecho adicional que se registre hay poca capacidad para realizar maniobras.



¿Qué se escucha en el audio del nuevo incidente aéreo en El Dorado?

En la grabación del pasado 11 de marzo de 2026, se oye a los tripulantes de cabina reportando que tienen “los controles demasiado duros en la aeronave, ¿hay posibilidad de que nos autoricen un tráfico rectangular para aterrizar nuevamente en la pista?”.

Preguntan si pueden virar en tráfico del viento derecho de la pista y en un punto del audio se oye cuando el controlador le pide que “ascienda inmediatamente”. Le piden esperar porque El Dorado está funcionando al límite.



Luego se le escucha: “Paso información en el momento en El Dorado por una aeronave en emergencia”.



#LOÚLTIMO | La Aerocivil reportó un nuevo incidente de seguridad aérea en el aeropuerto El Dorado. El hecho se registró el pasado miércoles.



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Este nuevo incidente aéreo se suma a lo reportado con un helicóptero del Ejército Nacional, que alteró el funcionamiento de la terminal aérea en la tarde del viernes 13 de marzo, cuando cruzó sin autorización la pista 1-4 derecha justo con la presencia de otras aeronaves, lo que pudo comprometer seriamente la seguridad aérea.

Una controladora aérea le reclamaba al piloto porque, decía, “no entiendo qué está haciendo, nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. ¿Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol? Porque no entiendo qué está haciendo”.

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Hace un mes, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial de Colombia también cruzó de manera peligrosa una de las pistas del aeropuerto El Dorado.

La Aerocivil y otros delegados se reunirán este lunes para determinar qué está sucedieron con estos incidentes aéreos.

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