Mujer fue al médico en Barranquilla por fiebre y le amputaron brazos y piernas para salvar su vida

Lorena Saray Barrios Lara salió de casa hacia urgencias en un centro médico de Barranquilla el pasado 2 de febrero por una fiebre. Casi un mes después, cuando fue dada de alta, ya no tenía piernas ni brazos. Lo que inició como una respuesta inmunológica casi terminó costándole su independencia y movilidad. La historia de Barrios fue dada a conocer por Blu Radio.



La señora Lorena Saray ya tenía una condición previa cuando ingresó a urgencias: ella padece cáncer de mama avanzado y atravesaba por su tercera quimioterapia. Hasta que un día empezó a presentar temperatura corporal alta y acudió a urgencias de la clínica Bonadona, el lugar donde fue amputada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Yo entré caminando y tenía que salir caminando; es muy difícil para todos. Incluso hay gente que no ha querido venir a verme porque le da dolor verme así. Una situación horrible para todos”, dijo la afectada a Blu Radio.



La mujer señaló que tomará acciones legales contra la clínica Bonadona. Este cambio no solo ha afectado la vida de Saray, sino también la de sus hijos, pues uno de ellos abandonó sus estudios para cuidarla a tiempo completo. Barrios dice que la situación fue desconcertante para ella, pues cuando despertó en el centro de salud vio que sus pies estaban ennegrecidos y había una orden para amputarla.



¿Qué responde el centro médico?

Por su parte, la clínica Bonadona aseguró que la amputación de las extremidades respondió a un asunto de vida o muerte. “La paciente ingresó al servicio de urgencias presentando fiebre de aproximadamente dos semanas de evolución. Fue valorada de manera inmediata por el equipo médico, diagnosticando neutropenia febril, condición grave que puede presentarse en pacientes oncológicos y que requiere manejo urgente según protocolos médicos”, indicó el centro asistencial.

Mujer fue al médico en Barranquilla por una fiebre y le amputaron brazos y piernas #LoMásBlu pic.twitter.com/kvUZLi12ej — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 16, 2026

La paciente, según la clínica, presentó choque séptico y falla orgánica múltiple, en el contexto de neutropenia febril y neumonía adquirida en la comunidad, lo que obligó su traslado a la UCI. “Las escalas de severidad indicaban un pronóstico crítico, con mortalidad estimada superior al 85 %”, explicó la entidad.



En el comunicado, el centro médico señaló que la paciente también presentó falla renal aguda y alteraciones de la coagulación. “Adicionalmente, la paciente desarrolló alteraciones severas en la perfusión de sus extremidades, asociadas a trombosis séptica y a su enfermedad oncológica avanzada”.



A pesar de los esfuerzos del personal médico, las complicaciones no lograron revertirse, por lo que el equipo tomó una medida catalogada como “extrema”: la amputación múltiple de extremidades. La clínica aseguró que todas las decisiones médicas fueron debidamente informadas durante la atención de la paciente.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co