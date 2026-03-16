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Cierran estación Universidades de TransMilenio en Bogotá por paquete abandonado: Policía verifica

La estación se encuentra cerca de varias instituciones de educación superior. En ella, se movilizan miles de estudiantes que abordan rutas que llevan hacia el norte y occidente de Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Cierran estación de TransMilenio desde el 31 de enero: ¿de cuál se trata y cómo operarán las rutas?
Imagen de referencia de estación de TransMilenio.
Pixabay

TransMilenio informó a los usuarios del sistema troncal y zonal que la estación Universidades dejó de prestar servicio de forma temporal en la mañana de este 16 de marzo por un procedimiento que las autoridades adelantan en el punto.

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Según conoció Noticias Caracol, la ciudadanía dio aviso de un paquete que habría sido abandonado en uno de los vagones de la estación, ubicada sobre la carrera 3 con calle 22. En este momento, las autoridades competentes se encuentran realizando verificaciones de este elemento,

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La estación Universidades es fundamental para la movilidad de miles de estudiantes de pregrado y posgrado de distintas instituciones de educación superior que se encuentran en este sector de la ciudad. Las rutas que salen de este punto ofrecen conectividad hacia el norte y occidente de la ciudad. Además, está conectada por medio de un túnel con la estación Las Aguas.

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