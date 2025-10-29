Empieza construcción de espolones en las playas de Santa Verónica: ¿cómo beneficia al Atlántico?

Empezaron las obras para la construcción de los espolones y el relleno hidráulico de las playas de Santa Verónica, corregimiento del municipio de Juan de Acosta y ubicado a 36 kilómetros de Barranquilla, en Atlántico.

Para el proyecto se destinó una inversión de $71.205 millones, de los cuales $66.547 millones corresponden a la ejecución de obra a cargo del Consorcio Playas Santa Verónica y $4.658 millones a la interventoría del Consorcio Protección Atlántico. La obra está financiada con recursos propios de la administración departamental.

Se intervendrán 2,1 kilómetros de playa para ganar 80.000 metros cuadrados nuevos de superficie costera, con lo que “Santa Verónica volverá a ser el orgullo turístico del Atlántico. Estas obras son mucho más que espolones: son esperanza, son desarrollo y son el renacer de una comunidad que ha vivido de cara al mar”, dijo el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.



La finalidad de recuperar las playas de Santa Verónica

De acuerdo con la Gobernación, el corregimiento ha sido históricamente una de las joyas turísticas del Atlántico, pero el cambio climático, el ascenso del nivel del mar y las alteraciones en el transporte litoral de sedimentos, agravadas tras la construcción de los tajamares del río Magdalena, han provocado una erosión progresiva que amenaza la estabilidad del litoral y la economía local.



Las obras buscan revertir este fenómeno y garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del territorio.



Jesús Molina, líder comunal y propietario de uno de los tradicionales negocios de la zona, afirmó que “llevábamos décadas esperando esta obra. Muchos veíamos cómo el mar nos quitaba poco a poco el sustento, pero hoy sentimos que nos devuelven la esperanza. Cada familia de Santa Verónica se beneficiará con esta recuperación; el turismo volverá y con él, la vida de nuestro corregimiento”.

Para recuperar las playas, se construirán tres espolones en puntos estratégicos del corregimiento, cada uno conformado por una sección de anclaje, un cuerpo central y una punta o morro diseñados para resistir el impacto directo del oleaje y modificar la dinámica costera, reduciendo la pérdida de arena, informó la Gobernación.

Adicional a esto, habrá un relleno hidráulico con arena de características similares a la original, que permitirá ampliar el ancho de la playa y habilitar 80.000 metros cuadrados nuevos para el turismo y la recreación, generando condiciones más seguras y atractivas para residentes y visitantes.

“Cada espolón está concebido con criterios técnicos que garantizan su durabilidad y su armonía con la dinámica marina. No se trata solo de infraestructura, sino de ingeniería costera responsable y sostenible”, explicó Pedro Lemus, secretario general de la Gobernación del Atlántico, quien agregó que este es un proyecto de alta complejidad, diseñado reducir los riesgos de inundación y recuperar la vocación turística de Santa Verónica.



¿Cómo se beneficiará Santa Verónica?

Más de 8.000 habitantes del corregimiento se beneficiarán con la recuperación ambiental, económica y turística de la zona, señalan las autoridades departamentales, quienes señalan que el proyecto generará empleos directos e indirectos durante su ejecución, beneficiando a trabajadores locales y proveedores de bienes y servicios, y, a mediano plazo, impulsará la reactivación del turismo, principal motor económico del municipio de Juan de Acosta.

Con la recuperación del ancho y la calidad de las playas, se fortalecerán las condiciones para atraer visitantes, diversificar la oferta turística y mejorar los ingresos de la comunidad.

Además de los beneficios económicos, el impacto ambiental y social será determinante. Las obras permitirán proteger edificaciones, vías y negocios ubicados frente al mar, garantizando la estabilidad del entorno a largo plazo y ofreciendo un espacio más seguro y saludable para los residentes.

“Este es un ejemplo de cómo el Atlántico se adapta al cambio climático con soluciones concretas. Aquí hay ciencia, ingeniería y compromiso social. Nuestra meta es que Santa Verónica vuelva a ser ese paraíso que todos recordamos, un orgullo para sus habitantes y un atractivo turístico de talla nacional e internacional”, puntualizó Verano.

El alcalde de Juan de Acosta, Carlos Fidel Higgins, dijo que “esta intervención representa una esperanza real para nuestra comunidad. Con la recuperación de las playas, Santa Verónica y todo Juan de Acosta volverán a recibir turistas, a generar empleo y a dinamizar su economía. Este proyecto marca un antes y un después en nuestro desarrollo”.

