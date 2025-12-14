Así funciona el pico y placa en Bucaramanga para la semana del 15 al 20 de diciembre

El Pico y Placa en Bucaramanga constituye una política de movilidad implementada hace varios años con el objetivo principal de reducir la congestión vial y disminuir los niveles de emisiones contaminantes generadas por el parque automotor. Esta medida, crucial durante la intensa temporada de diciembre, se aplica de manera uniforme a los vehículos particulares y motocicletas matriculados tanto en Bucaramanga como en los municipios adyacentes de Girón, Floridablanca y Piedecuesta.



El esquema actual sigue la rotación definida en la Resolución 017 expedida por la autoridad de tránsito en enero de 2025, la cual está vigente a lo largo del último trimestre del año, abarcando desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Es imperativo que los conductores revisen detenidamente el día de restricción que les corresponde para evitar incurrir en sanciones, tal como lo ha solicitado la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).



Pico y placa hoy en Bucaramanga: restricción del 15 al 19 de diciembre

Para la semana comprendida entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre de 2025, el horario de aplicación del Pico y Placa se mantiene constante, operando desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, de lunes a viernes. Este horario extendido busca cubrir las franjas de mayor afluencia de tráfico a lo largo de la jornada laboral.

La programación de las placas restringidas para esta semana se basa en el último dígito, siguiendo la alternancia trimestral:



Lunes 15 de diciembre: la restricción vehicular aplica a las placas terminadas en 3 y 4 .

la aplica a las placas terminadas en . Martes 16 de diciembre: los vehículos cuyas placas finalizan en 5 y 6 tienen prohibida la circulación .

los vehículos cuyas placas finalizan en tienen prohibida la . Miércoles 17 de diciembre: no pueden transitar los dígitos 7 y 8 .

no pueden transitar los dígitos . Jueves 18 de diciembre: la medida afecta a las placas terminadas en 9 y 0 .

la afecta a las placas terminadas en . Viernes 19 de diciembre: la restricción corresponde a los vehículos con placas finalizadas en 1 y 2.

Adicionalmente, el Pico y Placa aplica los días sábados con un horario más reducido, que va de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Siguiendo la rotación establecida para el mes de diciembre, el sábado 20 de diciembre la restricción regirá para los dígitos 1 y 2.

La Dirección de Tránsito utiliza esta rotación que se actualiza cada tres meses para garantizar que la restricción sea equitativa entre todos los dígitos de placa. El propósito fundamental de la medida es disminuir el flujo de automotores durante las horas punta, que típicamente se registran entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., y luego entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. Al limitar la cantidad de vehículos en las calles en estos periodos críticos, se busca mejorar significativamente el desplazamiento en la red vial urbana.



Comparendos por incumplir con el pico y placa en Bucaramanga

El incumplimiento de la normativa acarrea consecuencias económicas y logísticas para los conductores. La infracción por no respetar el Pico y Placa está tipificada en el Código Nacional de Tránsito y se traduce en una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Esta sanción económica asciende aproximadamente a $711.750 pesos. Además de la multa, el vehículo del infractor puede ser objeto de inmovilización del vehículo.



Es importante notar que existen varias excepciones que permiten la circulación libre de algunos automotores, independientemente del dígito de su placa. Entre las categorías exentas se incluyen los vehículos de emergencia (como la Cruz Roja o bomberos), el transporte público de pasajeros (con excepción del servicio individual de taxi), vehículos oficiales, automotores eléctricos y vehículos de medios de comunicación.



El director de Tránsito, Jhair Manrique, ha instado a la ciudadanía a la responsabilidad y a la planificación. Los conductores tienen la responsabilidad de consultar el calendario con anticipación y acatar la medida para evitar incurrir en una multa y la consecuente inmovilización del vehículo.

Se recomienda a los ciudadanos considerar alternativas de movilidad, como optar por el transporte público o servicios alternativos, especialmente en casos de urgencia. Mantenerse informado sobre la rotación y cualquier posible ajuste en la normativa oficial es la mejor estrategia para garantizar un tránsito fluido y evitar el impacto considerable de las sanciones en el bolsillo.

