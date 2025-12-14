En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Joven que salió ileso fue quien avisó sobre tragedia de bus en Antioquia: "Todos estaban durmiendo"

Joven que salió ileso fue quien avisó sobre tragedia de bus en Antioquia: “Todos estaban durmiendo”

Las autoridades confirmaron el deceso de 17 personas, otras 20 resultaron heridas. Gobernador de Antioquia reveló que joven sobreviviente fue quien pidió ayuda y alertó sobre la caída del vehículo a un abismo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 14 de dic, 2025
Accidentes de bus en Antioquia.
Accidentes de bus en Antioquia.
Noticias Caracol

