Joven que salió ileso fue quien avisó sobre tragedia de bus en Antioquia: “Todos estaban durmiendo”

Este domingo 14 de diciembre de 2025, la alegría de la temporada navideña se transformó en luto en el municipio de Bello, Antioquia, y en general en Colombia, luego de que un bus de transporte que regresaba de una excursión sufriera un grave siniestro vial en la vía que conecta a Segovia con Remedios. El accidente, catalogado como una tragedia, involucró a un grupo de aproximadamente 40 recién egresados del Liceo Antioqueño, quienes retornaban de un viaje soñado a Tolú, Sucre, tras haber culminado el grado 11.

Las autoridades confirmaron un devastador balance de 17 personas muertas y 20 heridas. La magnitud del impacto fue tal que las primeras imágenes de la tragedia mostraban el vehículo de transporte escolar completamente destruido tras caer a un abismo.



Las víctimas y la identidad del conductor

Entre las víctimas fatales confirmadas por las autoridades se encuentra el conductor del vehículo. Este fue identificado como Johnatan Taborda, cuya muerte fue lamentada por la red de turismo de Antioquia, al señalarlo como un compañero y conductor de la empresa Precoltur.



Los estudiantes viajaban en un bus que había sido contratado por los propios jóvenes para su excursión. Aunque eran egresados del Liceo Antioqueño, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, puntualizó que la excursión no había sido organizada por la institución educativa, sino que fue una iniciativa de los mismos estudiantes y, por ello, no viajaban docentes del colegio.



El bus transportaba a un total de 34 jóvenes, además de un guía y dos conductores, según un comunicado de la empresa operadora del viaje. Las familias de los jóvenes los esperaban en la mañana del 14 de diciembre para celebrar las fiestas, pero en su lugar, recibieron la alerta de la tragedia a través de sus teléfonos, lo que les causó una dolorosa sensación.

Las autoridades han reportado que, además de los 17 fallecidos, 20 jóvenes resultaron heridos. Estos lesionados están internados en los hospitales de Remedios y Segovia. Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, informó que, si bien los heridos rescatados y distribuidos en el hospital de Remedios estaban conscientes y estables, sus heridas eran consideradas críticas, por lo que se procedería a la remisión a centros médicos de mayor complejidad.

La Gobernación de Antioquia emitió una lista de los heridos que están siendo atendidos, entre los que figuran jóvenes de 16, 17 y 18 años, como Nicolás Ochoa Vahos, Juliana Álvarez Correa, Samuel Marín Agudelo y Valerie Luciana Díaz Mazo, entre otros.



Las hipótesis: falla mecánica o microsueño

Las autoridades competentes han sido prudentes al señalar que las investigaciones son las que abordarán las causas exactas del siniestro. No obstante, han circulado dos hipótesis principales que son materia de investigación:



Presunta falla mecánica: una de las posibilidades que se investiga es que el bus escolar pudo haber sufrido una supuesta falla mecánica antes de caer al abismo. Microsueño del conductor: otra de las hipótesis es que el conductor del bus pudo haber sufrido un microsueño, lo que le hizo perder el control del vehículo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en diálogo con Noticias Caracol reiteró que el accidente se produjo cuando volvían de un paseo tras graduarse del colegio. Respecto a la investigación, señaló que está en manos de las autoridades competentes, pidiendo que se analicen a fondo las causas del siniestro. Agregó que desde la entidad les harán acompañamiento a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entrega detalles de los jóvenes que iban en el bus que se accidentó en el departamento de Antioquia.



Un sobreviviente fue quien avisó sobre el accidente

De acuerdo con las primeras versiones, el accidente ocurrió en la madrugada del domingo en Remedios, a solo tres horas de Medellín. Según el gobernador Rendón, un joven que resultó ileso fue quien, luego de que el bus cayera al abismo, salió del vehículo, subió la montaña hasta la carretera y buscó ayuda para dar aviso de la tragedia que estaba atravesando.

“Hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer”, dijo Rendón. El gobernador también comentó que el joven les contó que “todos estaban durmiendo” al momento del siniestro.

Uno de los jóvenes también narró que venía dormido y, de un momento a otro, empezó a sentir los gritos. "De ahí ya no recuerdo nada más", contó. Respecto a los cuerpos de las víctimas, una vez se realicen las labores forenses, la Policía coordinará los restos de Segovia a Medellín, donde sus familiares les podrán dar sepultura.

