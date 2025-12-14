Los rostros de los jóvenes que murieron en accidente de bus en Antioquia

La comunidad de Bello, en Antioquia, colmó la calle del municipio donde se les rindió un profundo y doloroso homenaje a los 17 jóvenes que perdieron sus vidas en un accidente de tránsito cuando regresaban de una excursión en Tolú, Sucre. El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando el bus escolar en el cual viajaban se precipitó hacia un abismo.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, un joven sobreviviente fue quien, luego de que el bus cayera al abismo, salió del vehículo, subió la montaña hasta la carretera y buscó ayuda para dar aviso de la tragedia. “Hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer”, dijo el mandatario del departamento.



Otro joven manifestó que “todos estaban durmiendo” al momento del siniestro y luego se empezaron a escuchar los gritos de dolor. Las autoridades de Bello ya reportaron la lista de las 17 víctimas fatales, además de los 20 heridos.



En Bello, amigos de los fallecidos y las directivas del Liceo Antioqueño, colegio donde apenas hace 15 días se habían graduado, prendieron velas y les llevaron arreglos florales al lugar del homenaje para las víctimas. En un acto simbólico, ubicaron las imágenes de los jóvenes con sus respectivas togas y birretes para dejarlos encima de los pupitres que hasta hace pocos días utilizaban.

“Yo venía dormido. De un momento a otro sentí los gritos y no recuerdo más”, recordó uno de los sobrevivientes que se recupera en el hospital de Remedios, en Antioquia. El abismo por el cual cayó el bus es de unos 60 metros.

Habla padre de un sobreviviente

Carlos Mario Galeano, padre de un sobreviviente, le contó a Noticias Caracol que no se alcanza a imaginar lo que sufrieron los jóvenes en un accidente “tan horrible”, viendo como muchos de sus amigos ya estaban muertos y otros heridos.

Muchos de los familiares de los jóvenes conocieron la tragedia minutos después de que ocurrió e incluso viajaron de inmediato hasta Remedios, a unas 3 horas de Medellín, para ayudar y conocer qué había pasado con sus seres queridos. “Llegamos en la mañana y empezamos a buscar el niño. Nos dijeron que estaba en el hospital, mientras tanto me quedé ayudando a sacar los cuerpos de sus amigos”, contó otro familiar sobre el hecho.

En los relatos de los familiares de los sobrevivientes se cuenta que el bus quedó destruido y todos los elementos de sus propiedades quedaron inutilizables. Varios de los jóvenes han sido trasladados a hospitales de Medellín por las lesiones que sufrieron. “Él quedó apenas con una pantaloneta”, dijo.

Allegados a las familias que perdieron a sus hijos contaron que muchos iniciarían su carrera universitaria. El pasado 3 de diciembre fue cuando se graduaron y estuvieron planeando el viaje durante todo el año.



¿En qué van las investigaciones?

Las autoridades han señalado que las causas del siniestro son materia de investigación y están ya trabajando con celeridad para esclarecer qué pasó en el bus. La propia alcaldesa de Bello, Lorena González, pidió rapidez en las pesquisas y expresó su profundo pesar por la pérdida de los jóvenes egresados del Liceo Antioqueño.

Por el momento, se habla de dos hipótesis: una falla mecánica del bus o un posible microsueño por parte del conductor.

