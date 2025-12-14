Pico y placa en Ibagué del 15 al 19 de diciembre: multas y funcionamiento de la hora valle

Con el avance de la temporada decembrina, la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, continúa implementando de manera rigurosa su esquema de restricción vehicular conocido como pico y placa. Esta normativa ha estado vigente desde el 1 de julio y se proyecta que continúe aplicando hasta el 31 de diciembre del año 2025. El propósito fundamental de esta política es mitigar la congestión vial y garantizar el ordenamiento del tráfico vehicular dentro del municipio.



Para la semana comprendida entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre, los conductores de vehículos particulares matriculados en Ibagué deben prestar especial atención a la normativa. La restricción se aplica en una amplia franja horaria que opera de forma ininterrumpida desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



Pico y placa hoy en Ibagué: así funciona la norma del 15 al 19 de diciembre

El sistema de Pico y Placa en Ibagué se caracteriza por seguir una secuencia constante de rotación basada en el último dígito numérico de la placa del automotor. Dado este patrón inmutable, la restricción para los días hábiles de la semana del 15 al 19 de diciembre se organiza de la siguiente manera:



Lunes 15 de diciembre: la prohibición de circulación rige para los vehículos cuyas placas finalizan en los dígitos 0 y 1 .

la prohibición de circulación rige para los vehículos cuyas placas finalizan en los dígitos . Martes 16 de diciembre: no podrán transitar los automotores con placas terminadas en 2 y 3 .

no podrán transitar los automotores con placas terminadas en . Miércoles 17 de diciembre: la medida aplica a los vehículos cuyas placas concluyen en 4 y 5 .

la medida aplica a los vehículos cuyas placas concluyen en . Jueves 18 de diciembre: la restricción cubre a las placas que acaban en 6 y 7 .

la restricción cubre a las placas que acaban en . Viernes 19 de diciembre: el cierre de la semana laboral aplica para las placas que terminan en 8 y 9.

Es esencial que los conductores de Ibagué tengan en cuenta que la medida rige de lunes a viernes, tal como se establece en la normativa de movilidad.



El Alivio de la 'Hora Valle'

A pesar de la extensa duración de 15 horas de la prohibición diaria, la administración municipal ha implementado un mecanismo de alivio denominado 'Hora Valle'. Este sistema de circulación limitada ha sido diseñado con la estrategia de facilitar el desplazamiento de los vehículos restringidos durante dos periodos de menor saturación de tráfico, evitando así los momentos pico en la capital del Tolima.

Las dos ventanas horarias que permiten el tránsito temporal son: la primera, que se extiende de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y la segunda, que abarca el lapso de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. El propósito central de estas horas valle es otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cumplir con compromisos considerados esenciales, como asistir a citas médicas, llevar a menores a centros educativos o realizar diligencias laborales puntuales.



Consecuencias por incumplir con el pico y placa

La normativa de movilidad en Ibagué es sumamente estricta en cuanto a las excepciones y las sanciones. El Secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, ha confirmado que, además de las franjas de la ‘Hora Valle’ y las 15 excepciones específicas contempladas, no se otorga ningún tipo de permiso especial que autorice la circulación en los días y horas de restricción.

Entre las categorías de vehículos exentos se encuentran aquellos automotores dedicados a la prestación de servicios públicos domiciliarios, los vehículos oficiales (incluyendo los de la Policía y las Fuerzas Militares), los utilizados para el transporte de personas con algún tipo de discapacidad y aquellos que utilizan propulsión eléctrica o híbrida.



La violación de esta medida trae consigo consecuencias directas y severas, tal como lo establece el Código Nacional de Tránsito. Circular en los horarios o zonas prohibidas se tipifica como la infracción C14. Esta falta implica la imposición de una multa que asciende al equivalente de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización inmediata del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.



La Alcaldía de Ibagué recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con base en el último dígito de su placa para evitar las sanciones impuestas por las autoridades. La vigencia de este plan subraya el compromiso de la ciudad con el objetivo de garantizar el ordenamiento del tráfico vehicular hasta el cierre del año 2025.

