COLOMBIA
Minjusticia dice que no se incluirá al Tren de Aragua en política de Paz Total del Gobierno

Minjusticia dice que no se incluirá al Tren de Aragua en política de Paz Total del Gobierno

A través de un corto video publicado por la cartera de Justicia de Colombia, el ministro Eduardo Montealegre dijo que no se permitirá que "so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 14 de oct, 2025
Procuraduría abre investigación a Eduardo Montealegre por presunta participación en política
Colprensa

