Así quedó la casa del alcalde de Calamar tras ataque con drones: mascotas murieron y hay un herido

Fuertes estruendos dejaron sin sueño a los habitantes del municipio de Calamar (Guaviare) en la mañana de este martes 14 de octubre. En horas de la madrugada, la vivienda del alcalde de esta comunidad, Farid Camilo Castaño, recibió una serie de ataques por drones explosivos que dejó un saldo de varios animales muertos y otra persona herida que trabajaba en la residencia del mandatario local.

Imágenes que se han hecho virales en redes sociales muestran algunos de los graves daños que dejó este hostigamiento por el cual las autoridades, en las últimas horas, anunciaron el despliegue de operativos en zonas urbanas y rurales con el fin de dar con los responsables. Los habitantes de esta comunidad vivieron momentos de pánico mientras cesaban los hostigamientos.

"No se sabe, atentaron contra mi casa, no sé, no sé, todavía estoy esperando en parte un poquito estresado, no sé, solo sé que atentaron contra mi vivienda con explosivos", dijo el alcalde Castaño en conversación con periodistas de la emisora Blu Radio.



Las fotografías divulgadas ponen en evidencia algunos de los daños: los vidrios de la casa se quebraron completamente, algunos artículos como ventiladores también quedaron con afectaciones y otras zonas de la vivienda resultaron con notorios deterioros. Si bien por ahora no se tiene certeza de las personas responsables del incidente, se cree que este atentado pudo haber provenido de las disidencias de las Farc que operan en el territorio, más específicamente de miembros de la estructura Armando Ríos de las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de 'Iván Mordisco'.

Varios artículos de la vivienda quedaron con daños tras la serie de explosiones. - Foto: redes sociales

¿Qué otras zonas se vieron afectadas tras el ataque en Calamar?

Se pudo conocer que los otros puntos atacados fueron la estación de la Policía Nacional del municipio y el Batallón de Selva No. 24 General Camacho Leyva del Ejército Nacional. Esta última entidad dio a conocer que que un soldado también quedó gravemente herido. Durante toda la mañana, las autoridades acordonaron las zonas afectadas mientras unidades antiexplosivos y de inteligencia militar hacían las correspondientes inspecciones de seguridad.



El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, se pronunció sobre los atentados con drones explosivos y rechazó "categóricamente" el hecho. Al respecto, confirmó que tuvo comunicación "con el alcalde y, gracias a Dios, se encuentra bien. De los drones utilizados para este acto terrorista, uno fue derribado; tres personas resultaron heridas". Asimismo, el entrevistado informó que algunos llegados al alcalde también resultaron afectados.

Se reportaron algunos animales muertos y una persona herida tras las fuertes detonaciones. - Foto: redes sociales

"En el Guaviare no podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia. Hago un llamado al Gobierno Nacional y al ministro de Defensa para fortalecer la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento. En Calamar se garantiza la tranquilidad con la presencia del Ejército y la Policía en las calles", dijo el funcionario, el cual también dijo que "la seguridad y la paz deben prevalecer por encima de todo".

Según información de las autoridades, pese a que hace horas finalizaron los ataques, en el punto se mantiene la tensión después de que soldados del Batallón empezaran a disparar al aire con el objetivo de derribar los drones que sobrevolaban el casco urbano. Gracias a esta contraofensiva, el Ejército pudo neutralizar uno de los drones empleados en la agresión, lo que contribuyó a detener en gran medida el ataque y a impedir daños más fuertes en la zona urbana. Las autoridades continúan con el control de la zona y han reforzado las medidas de seguridad en el área central del municipio.

Al lugar llegaron las autoridades para acordonar el punto y hacer l respectiva revisión. - Foto: redes sociales

