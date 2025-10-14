Lanzan alerta por plan para atentar contra contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Nacional de la Nación indicaron en sus redes sociales que han recibido información de un plan para atentar contra el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

"La posible existencia de un plan para atentar contra sus vidas expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como contra un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de Derecho. Dicho riesgo podría traducirse en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos. Además, haría un daño muy serio a nuestra democracia", indicó la Defensoría en su cuenta de X.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación indicó: "Las amenazas y atentados no serán los protagonistas de las elecciones 2026. Urge que las autoridades garanticen la seguridad de todos los colombianos, y en este proceso electoral, en particular, de los candidatos en todo el territorio, y que nos unamos entorno a la #PazElectoral".



Aún no se conocen detalles del plan. Sin embargo, según Blu Radio, la información fue recibida directamente por el presidente Gustavo Petro, por lo que luego estos tres funcionarios fueron citados a reuniones para entregarles detalles de estos atentados. La emisora también determinó que el ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía, el general Carlos Triana, y la directora encargada de la Unida Nacional de Protección (UN) decidieron de inmediato reforzar los esquemas de seguridad.

Noticia en desarrollo...