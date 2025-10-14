En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARCHAS 14 DE OCTUBRE
MIGUEL QUINTERO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
ATAQUE ACTIVISTAS VENEZOLANOS
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lanzan alerta por plan para atentar contra contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Lanzan alerta por plan para atentar contra contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Según la Defensoría del Pueblo, fue el "propio Gobierno Nacional" quien identificó el plan y dictó "medidas de protección inmediatas".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.
El contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad