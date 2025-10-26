EN VIVO | Consulta del Pacto Histórico hoy 26 de octubre: horarios y lo que debe saber

Hoy se lleva a cabo una nueva jornada democrática en Colombia. Este domingo 26 de octubre, los ciudadanos podrán participar en la consulta del Pacto Histórico para elegir a un candidato oficial a la presidencia de 2026 y a los candidatos a las elecciones legislativas del mismo año, quienes serán posicionados en una lista cerrada y cremallera de acuerdo con el número de votos que obtenga uno de ellos.

Las mesas de votación se abrirán en todo el país a las 8 de la mañana, y quienes deseen ejercer su derecho ciudadano podrán hacerlo hasta las 4 de la tarde de este domingo. Tenga en cuenta que no puede acudir a cualquier punto de votación, sino que debe revisar en la página web oficial de la Registraduría para conocer cuál es el punto al que debe acudir para validar su voto.

Los jurados electorales le entregarán tres tarjetones: el primero será para elegir al candidato del partido respectivo (Carolina Corcho o Iván Cepeda); el segundo, le permitirá elegir a su candidato al Senado de preferencia y el tercero, a su candidato a la Cámara de Representantes. Estas dos últimas elecciones son fundamentales, pues a través de ellas se armarán las respectivas listas cerradas y en cremallera para la próxima jornada electoral de 2026.



8:00 a. m. | Se abren oficialmente las mesas de votación en Colombia

Siendo las 8 de la mañana, la Registraduría anuncia el inicio de la jornada electoral de este domingo 26 de octubre. Los votantes podrán acercarse a sus respectivos puntos de votación hasta las 4 de la tarde para elegir a sus respectivos candidatos de preferencia para presidencia y Congreso. Un total de 39.984.168 ciudadanos están habilitados para votar: 20.542.339 mujeres y 19.441.829 hombres, según la Registraduría. Para esta consulta se instalaron 19.833 mesas de votación, distribuidas en 13.405 puestos en todo el país.



Noticia en desarrollo...