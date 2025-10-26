En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / EN VIVO | Consulta del Pacto Histórico hoy 26 de octubre: horarios y lo que debe saber
EN VIVO | Consulta del Pacto Histórico hoy 26 de octubre: horarios y lo que debe saber

Hoy se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico para seleccionar a un candidato único que represente a la agrupación en próximas decisiones. Asimismo, durante la jornada los votantes podrán elegir candidatos congresistas para armar la lista cerrada a las legislativas de 2026. Siga en vivo el minuto a minuto de este evento democrático.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de oct, 2025
Iván Cepeda y Carolina Corcho son los dos precandidatos que se postulan, por parte del Pacto, para las presidenciales de 2026. -
Fotos: Colprensa y archivo

