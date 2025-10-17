"Hay consulta el 26 de octubre y de eso no puede haber duda": esto dijo el Registrador

El próximo domingo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico a pesar de que el precandidato Daniel Quintero manifestó que renunciaba a su espacio en esa elección. Hernán Penagos, el registrador nacional, habló para Noticias Caracol y aclaró algunas de las dudas que surgieron de las decisiones sobre las colectividades que participan de la consulta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El funcionario fue enfático en decir que si habrá consulta en Colombia. "Los partidos, los tres que están participando, tienen garantizado que el 26 se va a llevar a cabo esa consulta para tres estamentos: presidencia, Cámara y Senado de la República. Hoy no hay ninguna decisión que se pueda decir que está suspendida, aplazada o cancelada".

El registrador nacional aseguró que se van a disponer cerca de 20.000 mesas de votación en todo el territorio nacional. "Más de 120.000 jurados de votación ya están capacitados y listos para prestar ese servicio. Tenemos todo el proceso para hacer el conteo y divulgar el resultado", dijo Penagos, quien agregó que la consulta cuesta cerca de $200.000 millones.



La renuncia de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a su lugar en la consulta no tendría ninguna implicación administrativa para la Registraduría Nacional. "Las tarjetas electorales ya están impresas

Publicidad

Noticia en desarrollo...



MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL