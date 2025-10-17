En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ GUSTAVO ANGARITA
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Se extiende el servicio militar en Colombia? Ministerio de Defensa reglamenta prórroga voluntaria

¿Se extiende el servicio militar en Colombia? Ministerio de Defensa reglamenta prórroga voluntaria

Mindefensa anunció una modificación normativa que permite a los jóvenes extender voluntariamente su permanencia en el servicio militar. ¿Por cuánto tiempo?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
¿Se extiende el servicio militar en Colombia?
¿Se extiende el servicio militar en Colombia? -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad