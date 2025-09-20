En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GRANJA DEL HORROR EN SUCRE
MAR CARIBE
ICBF
GAZA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Encuentran sin vida a los mineros atrapados en yacimiento de oro del Cauca: había un menor de edad

Encuentran sin vida a los mineros atrapados en yacimiento de oro del Cauca: había un menor de edad

Tras más de una semana de intensas búsquedas, las autoridades hallaron sin vida a los mineros que habían quedado atrapados en una mina de oro de Santander de Quilichao. Esto es lo que se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Mineros atrapados en Cauca
Las autoridades no han tenido contacto con los mineros.
Captura de pantalla.

Publicidad

Publicidad

Publicidad