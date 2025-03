Erika Morales, joven cuadripléjica, no recibió la eutanasia: murió por causas naturales

El pasado 1 de marzo, los familiares y amigos de Erika Yanira Morales , joven cuadripléjica de 20 años que solicitó la eutanasia, le dieron su último adiós en el departamento de Nariño, tras sufrir más de tres años de intensos dolores que ya no le permitían comunicarse ni comer adecuadamente.

Aunque inicialmente se había dicho que la joven de 20 años había fallecido tras acceder al procedimiento médico, su hermana, Tatiana Morales, aclaró por medio de su cuenta de Facebook que Erika falleció debido a su enfermedad, en el Centro Médico Valle de Atriz, ubicado en Pasto, Nariño.

(Lea también: La carta de Erika Morales, joven cuadripléjica, con la que pidió la eutanasia: "No sean egoístas" ).

Su cuerpo fue trasladado al municipio de Los Andes Sotomayor, de donde era oriunda, para hacer el sepelio y entierro, en el que la comunidad estuvo presente, lamentando su partida.

Publicidad

"Quiero dar infinitas gracias a toda Colombia y países donde logré llegar y se escuchó la historia de mi hermana. Quiero Agradecer a todos por el apoyo brindado, a nuestro pueblo natal Los Andes Sotomayor por el apoyo prestado de la comunidad, por ese recibimiento a mi hermana que por tantos años luchó para recuperarse, pero no fue posible", escribió Tatiana en sus redes sociales.

Erika Yanira Morales, quien pide morir dignamente. Archivo particular

Cabe resaltar queErika , en 2021, quedó cuadripléjica luego de ser agredida por dos mujeres con una botella en una discoteca. Luego sufrió de una úlcera "en un grado 5" que intensificó los dolores.

Publicidad

Su salud se fue deteriorando poco a poco, por lo que su familia había pedido la eutanasia a la EPS Emssanar, pero, según afirmaron, fue negada. Aunque luego la entidad dijo que aprobó el procedimiento, la joven falleció por causas naturales.



Sentida serenata para Erika Morales

En los últimos días se ha compartido un video en el que se muestra que la joven recibió a un grupo de mariachis días antes de partir.

"Vuela muy alto, mi bello ángel, te amo hermanita siempre", escribió su hermana luego de que se reportara su fallecimiento.



@victor_ramirez1994 #Aprobada #MuerteDigna #ErikaYaniraMorales #VictorRamirez #VictorRamirezOficial ♬ sonido original - 𝓥𝓲𝓬𝓽𝓸𝓻 #PastoNariño \\ CON SERENATA ACOMPAÑAN A ERIKA YANIRA MORALES EN LO QUE SERÍAN SUS ÚLTIMOS DÍAS 😭🥺 Luego de estar muchos días en estado de cuadraplegia, y en un estado de mucha complejidad, la solicitud de Ericka Morales fue aceptada por la EPS Emssanar quien garantizó los cuidados paliativos y psicológicos, hasta que se le realice el procedimiento de la 3utanasia. Su hermana muy conmovida dejo este mensaje en sus redes ""Es un hecho, todo fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia. Muchas gracias por el apoyo prestado. Te amo, hermana, logré que se escuche tu historia y tu dolor, te amo y sé que te vas a ir feliz". #EutanasiaLegal

La carta con la que Erika pidió la eutanasia

Erika , quien quedó cuadripléjica luego de ser agredida con una botella en una discoteca, en 2021, ya no podía hablar. Por lo tanto, para comunicarse, su familia debía dictarle las letras del abecedario y ella movía su cabeza cuando nombraban la letra que quería expresar.

"Yo voy anotando en un papel hasta anotar la palabra que ella me quiere decir. Hace rato me escribió: 'Ojalá toda la gente tuviera un poquito de corazón'", afirmó Tatiana para Noticias Caracol en vivo, antes de la muerte de la joven.

Durante una transmisión en sus redes sociales, su hermana reveló la carta que le dictó Erika pidiendo la eutanasia, una noticia que aunque no fue fácil de recibir, fue aceptada por sus seres queridos. "Hoy prefiero mil veces llorarla en una tumba que verla sufrir más", dijo Tatiana.

Publicidad

Esto fue lo que escribió Erika, antes de fallecer: “Escuchen mis palabras y espero me entiendan. En primer lugar, es muy difícil para mí y para mi familia, ya que prácticamente vivo por la ventilación mecánica y eso me parece injusto, porque para mí no es vida, es solo una vida artificial. La verdad estoy cansada de depender de todos y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo. Aparentemente, me ven bien, pero no es así, realmente no me siento bien. No sean egoístas, realmente me siento cansada en serio, no doy más. Es más, la psicóloga ya habló conmigo y está de acuerdo con la decisión que tomé, porque la verdad, ¿para qué tener a una persona tan joven como yo sufriendo?”.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL