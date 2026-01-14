Esta es la condena contra Daniel Zambrano por crimen de Laura Valentina Páez, en Chiquinquirá

Daniel Zambrano ya conoció la condena que deberá pagar en prisión por el abuso, homicidio y desaparición de la niña Laura Valentina Páez, que tenía solo 9 años cuando desapareció en Chiquinquirá, Boyacá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sujeto fue condenado por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo. (Lea también: Cinco datos clave en el caso Laura Valentina, niña de Chiquinquirá hallada muerta en el río Minero)



Así perpetró el crimen de Laura Valentina Páez

Según se pudo establecer en la investigación, el 16 de enero de 2025, Daniel Zambrano abordó a la menor de edad en una vía pública de Chiquinquirá y, mediante engaños, la trasladó en un vehículo hacia el municipio de Nariño, en Boyacá.

“Durante el recorrido la agredió sexualmente y asfixió”, indicó la Fiscalía General de la Nación, que agregó que el feminicida “lanzó el cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue encontrado y recuperado por las autoridades cinco días después”, luego de que la misma comunidad en el pueblo se uniera para hallarla.



Las cámaras de seguridad fueron clave para determinar qué había pasado con la niña, pues en las imágenes se habría puesto en evidencia que la menor fue abordada, a las afueras de una tienda, por un hombre vestido con overol, el cual fue identificado por los ciudadanos y quien se convirtió en el principal sospechoso del crimen.



Fue él quien reveló que el cuerpo de la pequeña se encontraba en el río Minero, aunque se había declarado inocente.

Publicidad

El vehículo en que Daniel Zambrano llevó a la pequeña Laura Valentina fue ubicado en un taller de latonería y pintura.

Al realizar la inspección del automotor, “los equipos de policía judicial encontraron fluidos biológicos y otros detalles que fueron valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” y que probarían que Zambrano acabó con la vida de la menor de edad, señaló el ente acusador.



¿Cuántos años de cárcel pagará Daniel Zambrano?

Se preveía una condena de aproximadamente 40 años de cárcel para el confeso feminicida.

Publicidad

Finalmente, un juez penal de conocimiento lo sentenció a 45 años de prisión como responsable de abusar sexualmente a la niña de 9 años, causarle la muerte y ocultar su cuerpo. (Lea también: ¿Dónde está recluido hoy Rafael Uribe Noriega, el confeso asesino de la niña Yuliana Samboní?)

Además de la pena privativa de la libertad en un centro carcelario, Daniel Zambrano quedó inhabilitado durante 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El fallo quedó en firme, ya que ninguna de las partes en el caso de Laura Valentina Páez interpuso recursos.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co