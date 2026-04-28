Esta es la mina del Batallón Rifles, usada por Clan del Golfo para extraer oro y venderlo a EE. UU.

El Ministerio de Defensa abrió una investigación para determinar responsabilidades sobre la existencia de una mina de oro ilegal en predios del Batallón Rifles, en Antioquia. La denuncia la realizó un fotoperiodista del The New York Times.



Federico Ríos, fotoperiodista del NYT, habló con Noticias Caracol sobre el tema y manifestó que el lugar “es un predio incautado a un paramilitar administrado actualmente por el Gobierno Nacional desde hace varios años y en el que varios mineros han decidido abrir socavones en la tierra para hacer minería de forma ilegal. Nos dimos cuenta que el Clan del Golfo administra esta mina y el último día del reportaje uno de los mineros me dice, ‘bueno, pero si a usted esto le parece grave, aquí al lado hay un batallón del Ejército y también hay minería ahí adentro’”.

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Con su dron, explicó Federico, mostraron la ubicación de la mina en el batallón: “Todas las minas que se están viendo en la foto están dentro del Batallón Rifles número 31. Cuando hablamos con el coronel Echeverry, que es el comandante de la base militar, el coronel nos dijo que la minería no estaba sucediendo dentro del batallón y que él podía explicarnos cómo la minería sucedía afuera del batallón en el lote vecino. Y cuando vamos a verlo, el coronel queda sorprendido cuando se da cuenta que está dentro de la misma mina”.



"Intentaron quemar a los militares": periodista de The New York Times

En el lugar, tanto el periodista del The New York Times como los militares, aseguraron, se encontraron con al menos 100 hombres. De inmediato el oficial al mando ordenó destruir la maquinaria y sacar a los señalados mineros ilegales de la zona.

“Cuando los soldados empiezan a destruir y a quemar, los mineros pues se enojan y los mineros intentan quemar a los militares con las banderas, con las mangueras que están en fuego. Empiezan a rocearnos a los militares y a mí con gasolina y a gritar que ‘aquí nos vamos a quemar todos’".



A través de un comunicado, el Ejército explicó que desde el año 2022 reportaron a la Fiscalía y a la Procuraduría los graves daños ambientales generados por esta mina ilegal. Recordaron además que en la zona afectada se han desarrollado más de 20 intervenciones destruyendo maquinaria.



Noticias Caracol consultó con una fuente de inteligencia militar, quien explicó que hasta abril del año pasado los mineros ilegales ya tenían socavones a tan solo 2 metros de una de las garitas del batallón, lo que también se habría denunciado en su momento.

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“Es inaceptable, es inconcebible que en predios de una unidad militar y que se va a confirmar con una comisión que se envió allá. Si es así, pues se proceda como corresponde. No puede haber omisión, dijo el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.

Según las autoridades, la minería ilegal mueve hasta el 80% del oro en Colombia, convirtiendo el comercio ilegal de este metal en una de las economías ilícitas más grandes y de más rápido crecimiento en Colombia. Según el reportaje, parte de ese oro termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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