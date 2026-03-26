Militar que falsificó historia médica para obtener beneficios en el Ejército Nacional fue condenado

La Justicia Penal Militar y Policial, responsable de la función jurisdiccional de investigar, juzgar y sancionar las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el servicio, logró la condena de un cabo del Ejército Nacional. El procesado deberá cumplir una condena en prisión por falsificar su historia médica para obtener beneficios en la institución militar.



"El Tribunal Superior Militar y Policial ratificó la condena de 41 meses de prisión impuesta al cabo Cristián Javier Gallego Garzón por los delitos de fraude procesal, en concurso heterogéneo y sucesivo con falsedad material en documento público", se lee en un comunicado de la entidad de justicia especializada que data del pasado 19 de marzo.



¿Qué se sabe del caso del militar que falsificó historia médica?

El suboficial, que estuvo adscrito a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en Bogotá entre 2018 y 2021, presentó ante el Comando de Personal del Ejército tres documentos falsificados, los cuales indujeron en error a la junta médica, en hechos registrados en 2023. "Con base en dicha documentación, la junta recomendó la reubicación del uniformado en un área administrativa, logística o de instrucción, con acceso a servicios médicos de nivel 2, al registrar una supuesta disminución de capacidad laboral del 34,88 %", explicó la entidad.



El uniformado alteró la fecha de elaboración y el diagnóstico de las radiografías de rodilla, hombro y columna, de acuerdo con "la sentencia de primera instancia, emitida por el Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento", en la que también "se evidenció que el suboficial tenía conocimiento sobre cómo falsificar documentación", tras su paso por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. Con la documentación, el uniformado "adjuntó diagnósticos falsificados con enfermedades degenerativas como la esclerosis, entre otras patologías".

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“No puede esperar ningún colombiano, sino la total lealtad de los miembros de las Fuerzas Armadas con el país y sus instituciones y la honestidad en cada una de sus actuaciones, en particular de quienes utilizan sus cargos de poder para enriquecerse u obtener pingües beneficios del erario”, dijo el juez del caso cuando impuso la condena en un primer momento en abril de 2025.