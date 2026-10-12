"Estaba en el lugar equivocado": líder social murió por una bala perdida en Medellín

Las autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en las investigaciones por la muerte de un reconocido líder social del municipio de Itagüí, en hechos ocurridos el pasado viernes en el centro de Medellín. El violento episodio se registró hacia las 4:00 p. m. en la intersección de la calle 52 (avenida La Playa) con la carrera 43 (Girardot), en medio de un concurrido sector comercial.

El enfrentamiento armado se desató cuando un sujeto intentó asaltar a dos hermanos que acababan de retirar 27 millones de pesos de una entidad bancaria para la compra de un vehículo. Al percatarse de la acción delictiva, un agente del CTI de la Fiscalía desenfundó su arma de dotación para defender a los ciudadanos, lo que originó un inmediato cruce de disparos en plena vía pública.

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En la confrontación, uno de los hermanos que sufría el atraco, un joven de 27 años, resultó herido en el pecho y tuvo que ser trasladado a la Clínica CES para su atención médica.



"Estaba en el lugar equivocado": el luto de familiares y líderes comunitarios

Aunque inicialmente se consideró que las dos personas fallecidas en la escena pertenecían al grupo de asaltantes, las verificaciones posteriores revelaron una dolorosa realidad. Una de las víctimas fatales no tenía relación con el delito, sino que se trataba de Juan Esteban Urán Cano, de 36 años, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex de Itagüí.



Ante el impacto de la noticia, familiares, allegados y conocidos del líder hablaron con Noticias Caracol para expresar su dolor y exigir claridad sobre los hechos. "Yo creo que estaba en el lugar equivocado y una bala perdida llegó a él", declaró Sebastián García, concejal del municipio de Itagüí.



Y es que Juan Esteban no se encontraba de paso por el centro de la ciudad de forma azarosa. Según relataron sus allegados, el líder social había dedicado toda la tarde a buscar y comprar regalos para un evento infantil programado para ese sábado en su barrio. Lamentablemente, al transitar por el sector al momento de la reacción armada del servidor judicial, recibió accidentalmente el impacto fatal.

#Colombia | Autoridades en el departamento de Antioquia avanzan en las investigaciones por la muerte de un líder social del municipio de Itagüí, en hechos ocurridos el pasado viernes en el centro de Medellín.



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Detalle de los hechos e investigaciones de las autoridades

Tanto el líder comunitario como el presunto asaltante herido fueron trasladados de urgencia al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, pero ambos fallecieron debido a la gravedad de las lesiones antes de ser atendidos por el equipo médico.

El señalado delincuente, un joven de entre 20 y 25 años que no llevaba documentos de identidad, alcanzó a manifestar a los testigos que era residente del barrio Manrique y pronunció sus últimas palabras pidiendo perdón a su madre por sus actos.

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Por su parte, el agente del CTI de la Fiscalía involucrado en el hecho se puso inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales y entregó su arma de dotación para facilitar el proceso de investigación.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO