En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Modalidades de estafas telefónicas en Colombia: cuáles existen y cómo evitar ser víctima

Modalidades de estafas telefónicas en Colombia: cuáles existen y cómo evitar ser víctima

Las autoridades han alertado sobre varias modalidades de estafas telefónicas en el país. Conozca algunas de las más conocidas y cómo actuar ante estas en caso de ser blanco de los criminales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Modalidades de estafas telefónicas en Colombia: cuáles existen y cómo evitar ser víctima
Imagen de referencia de estafas telefónicas.
Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad