Modalidades de estafas telefónicas en Colombia: cuáles existen y cómo evitar ser víctima

Las autoridades de Colombia alertaron a la ciudadanía sobre estafas cometidas mediante llamadas telefónicas. Este tipo estafas es utilizada por criminales para obtener dinero, realizar extorsiones o efectuar otros delitos relacionados. Noticias Caracol conoció la historia de una familia que entregó altas sumas de dinero y posesiones valiosas para evitar ser reportados en las centrales de riesgo tras informar sobre una supuesta clonación de tarjetas. Conozca cuáles son las modalidades de estafas telefónicas más conocidas y cómo actuar para evitar ser víctima.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió sobre uno de los tipos de estafas telefónicas en la que hacen suplantación de identidad y uso de inteligencia artificial para falsificar voces. "Los ciberdelincuentes falsifican la voz de familiares o allegados mediante inteligencia artificial. Para lograrlo, suelen inventar situaciones delicadas y urgentes, con el fin de alterar emocionalmente a la víctima y reducir su capacidad de razonamiento, llevándola a tomar decisiones equivocadas".

“Los delincuentes están utilizando la tecnología para sofisticar las estafas. La prevención es clave para poder reducir significativamente los riesgos de suplantación y engaño”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo. A menudo los delincuentes, sin suplantar la identidad o utilizar IA para falsificar voces, generan hechos falsos para causar pánico en las víctimas. "Hacen referencia a alguna situación crítica de un familiar. Como que su tía se acaba de accidentar, su mamá acaba de ser secuestrada, aquí acaba de ocurrir un accidente que involucra a su padre, y la gente pierde la calma sobre esas llamadas", explicó Alberto Sánchez, subsecretario de Seguridad.



Otra estafa conocida es la realizada a través de las llamadas fantasmas, cuando lo llaman, usted contesta y nadie habla. "El primer paso que usan los delincuentes para verificar si un número telefónico está activo y, así, incluirlo en sus bases de datos para futuros fraudes, estafas y otros delitos (...) Estos sujetos llaman de números desconocidos en repetidas ocasiones sin pretender establecer una conversación. Lo que buscan es generar llamadas de prueba, con el fin de hacer una verificación para saber si los números marcados están activos", se lee en un comunicado de la Secretaría de Seguridad.



Según las autoridades, una vez los delincuentes logran determinar la lista de números en las que las personas contestan se hacen pasar por trabajadores de bancos, empresas de telefonía o hasta personas que entregan premios. "Estar alerta y conocer como operan estos los delincuentes nos permite entre todos cerrarle el paso a estos sujetos, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, dijo César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.

Publicidad

Lea: Familia de Bogotá sufrió robo por llamada telefónica: conozca la historia para no ser víctima



Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas telefónicas

La coronel Bibiana Valencia, jefe de grupo de la Policía Comunitaria, recomendó mantener la calma y abstenerse de acceder a las exigencias económicas que realizan personas a través de llamadas. "Cuando ese tipo de situaciones sucedan, por favor comuníquese de inmediato con la línea 165 del Gaula Nacional, la cual está permanente las 24 horas del día. No suministre información personal, familiar o financiera. Recuerde que los delincuentes buscan crear una historia, la cual obtienen a través de información pública o por medio de redes sociales abiertas", aseguró la uniformada.

El Grupo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recomienda aplicar siempre la regla de las “3 P”: Parar, pensar, protegerse.



Parar : Aunque la situación planteada parezca grave, mantener la calma. Evitar contestar números desconocidos. De hacerlo, ser muy cuidadoso con la información que va a suministrar.

: Aunque la situación planteada parezca grave, mantener la calma. Evitar contestar números desconocidos. De hacerlo, ser muy cuidadoso con la información que va a suministrar. Pensar : Preguntar si la situación narrada tiene lógica. ¿Es posible que un familiar sufra un accidente si siempre permanece en su oficina? Analice la coherencia de lo que dicen. ¿Cómo podría ganar un premio o rifa en la que nunca participa?

: Preguntar si la situación narrada tiene lógica. ¿Es posible que un familiar sufra un accidente si siempre permanece en su oficina? Analice la coherencia de lo que dicen. ¿Cómo podría ganar un premio o rifa en la que nunca participa? Protegerse: Establecer una palabra clave en familia para confirmar la identidad en situaciones de emergencia.

Para esto último, las autoridades recomiendan preguntas que solo su familia sepa y que hayan establecido con anterioridad. "Estas preguntas son sencillas, fáciles de recordar y difíciles de conocer para personas ajenas al círculo familiar. Nunca entregar información confidencial por teléfono sin estar seguro de quién lo está llamando. Verificar siempre la identidad de la persona antes de continuar la conversación", agregó la Secretaría.

Publicidad

Recuerde no proporcionar respuestas afirmativas como “sí” o “de acuerdo” ante voces sospechosas. No suministrar información personal ni financiera por teléfono, incluso si la persona al otro lado asegura pertenecer a una entidad oficial o bancaria. Informe a familiares y personas cercanas, en especial a adultos mayores, sobre este tipo de modalidad delictiva y cómo actuar en caso de recibir estas llamadas.



¿Cómo denunciar estafas telefónicas?

La Policía Nacional explicó que se pueden reportar estos hechos de manera presencial o virtual, a través del CAI Virtual. "Llamadas o mensajes de texto fraudulentos, correos y archivos sospechosos, sitios web ilegítimos, envío de publicidad digital engañosa, entre otros, que expongan la seguridad y privacidad de tu información. Para el registro de denuncias por delitos informáticos relacionados en la Ley 1273 de 2009 la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación cuentan con el Sistema Nacional de Denuncia Virtual ‘A Denunciar’, en el cual, puedes reportar los hechos".



Entra a la página web de A Denunciar. Seleccione la opción Denuncia Virtual. Lea atentamente los términos y condiciones. Reporte los incidentes cibernéticos detectados.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL