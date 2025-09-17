Motín en Funza: testigos denuncian que a reclusos "no los querían dejar salir" durante el incendio

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se presentó un grave hecho en la estación de Policía de Funza donde murieron cinco personas luego de un incendio que generó un motín. Además de los cinco fallecidos, siete personas más se encuentran heridas. Los familiares de las víctimas protestaron frente a la estación solicitando información, pero denuncian que las autoridades no se las ha otorgado. Además, una testigo narró en Noticias Caracol los momentos de terror que vivieron los detenidos al interior del lugar y que los guardas no los querían dejar salir para evacuar, por lo que tuvieron que usar baldes para apagar las llamas, pero no fue suficiente. A este tema se refirió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

“Yo estaba en mis oficios cotidianos y vi la llamarada. Me asomé a la terraza y me angustió ver gente con baldecitos apagado el fuego, pero no sacaban a los presos. Yo gritaba que sacaran a la gente y en ningún momento lo hicieron. Echaron baldecitos de agua gasta que llegó el carro pequeño de los bomberos y ya comenzó a apagar el fuego. La Policía pudo sacarlos a ellos, los bomberos se demoraron y las ambulancias también. Eso era de haberlos sacado como estuvieran”, manifestó la testigo.

Agregó que “todo el mundo gritaba, estaba lleno de gente por todo lado. Se veía personas correr de lado a lado, pero en sí ayuda como tal no recibieron”.



Frente a esta versión, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emili Rey, indicó que, “particularmente, lo que sabemos es que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han confirmado una comisión para visitar la estación, tratar de acompañar la investigación que se va a desprender y pretenderíamos brindarle todo el apoyo a esta investigación para que se conozca qué pudo haber ocurrido. La información que tenemos es que bomberos llegó de manera rápida al sitio y que aplicó todos los mecanismos necesarios, entre ellos la utilización de extintores. Incluso, me contaron que aproximadamente 18 extintores habían sido utilizados en las maniobras de control de este incendio. Ellos manifiestan haber aplicado todas las técnicas necesarias y haber llegado a tiempo al sitio cuando se requirió la atención. Sin embargo, todo será materia de análisis”.



"Los estaban martirizando": familiares de víctimas de motín en Funza

Algunos familiares de las víctimas que hicieron presencia en la estación denunciaron que no les están entregando información: “No han querido decir nada. Hay un audio que enviaron a nuestros familiares. Desde por la mañana, en esta estación les estaban pegando, les estaban echando gas lacrimógeno, los estaban martirizando, ¿cómo no quieren que hagamos escándalo? Tras del hecho los dejan morir allá adentro. Nos dicen que no hay información”.

El gobernador también se refirió al momento de desesperación que vive esta familia y dijo que “es inaudito que no tengan información los familiares. Tenemos plenamente identificadas a las personas que fallecieron y quiénes son las que están en los centros hospitalarios. Ya me encargaré de que la Policía pueda salir a informar con detalle a cada uno de ellos el estado de las personas. Sin duda, lo primero que debe primar es la solidaridad y la compasión por la situación que ellos están sufriendo”.



Denuncian hacinamiento en estación de Policía de Funza

Algunos vecinos del sector denunciaron que en la estación de Policía de Funza suelen meter a muchas más personas, ignorando la capacidad que tiene el centro de detención, teniendo en cuenta que este es un lugar transitorio mientras que son trasladados a cárceles.

El gobernador señaló que la estación “tiene capacidad para albergar 15 internos. La noche anterior estaban allí 13 personas y si en el pasado existía hacinamiento pues será también parte de la investigación. Tendrá que analizarse las minutas que deben firmarse y los ingresos que deben dejar relacionados en esta estación de Policía de toda persona privada de la libertad que llega a este lugar. Lo que sí podemos decir es que no había hacinamiento en el lugar”.

Finalmente, la alcaldía de Funza emitió un comunicado narrando los hechos: “En horas de la tarde se registró un amotinamiento por parte de algunas personas privadas de la libertad, quienes, al parecer, en un intento de fuga, prendieron fuego a colchones dentro de las instalaciones. De manera inmediata, se activó la respuesta de emergencia con la intervención del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Funza y del hospital Departamental Nuestra Señora de las Mercedes. Gracias a esta acción, el incendio fue controlado oportunamente y el equipo de emergencia trasladó tres internos al hospital para valoración médica por inhalación de humo. Los demás internos, que salieron conscientes y sin quemaduras, fueron conducidos bajo custodia de la Policía Nacional hacia estaciones de municipios vecinos.”.

Agregó la alcaldía que “es importante precisar que estas personas privadas de la libertad se encontraban en la Estación de Policía de Funza en situación de tránsito carcelario, mientras eran trasladadas a los centros penitenciarios correspondientes, según lo dispuesto por autoridad judicial”.

