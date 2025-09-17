En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Motín en Funza: testigos denuncian que a reclusos "no los querían dejar salir" durante el incendio

Motín en Funza: testigos denuncian que a reclusos "no los querían dejar salir" durante el incendio

Los vecinos de la zona dijeron que tuvieron que ayudar a las víctimas con baldes de agua mientras llegaban los bomberos, pues indicaron que los guardas de la estación de Policía no les permitieron evacuar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 17, 2025 11:17 a. m.
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad