Esto se sabe de la muerte de Yuri Pineda en Medellín: ¿qué tendría que ver exnovio con el crimen?

Una joven, identificada como Yuri Alejandra Pineda, fue brutalmente asesinada por dos sujetos a bordo de una motocicleta en la ciudad de Medellín. La joven fue obligada por estos hombres a abordar el vehículo y cuando ella intentó escapar uno de ellos sacó un arma cortopunzante y le quitó la vida con 16 puñaladas que le propinó.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles sobre las 6:30 de la tarde, en la calle 43B con carrera 120B cuando la joven de 19 años llegaba a su casa, ubicada en el barrio Eduardo Santos, Comuna 13, después de trabajar.

Yuri Andrea la comunidad la montó en un vehículo para llevarla a la Unidad Intermedia de San Javier. Sin embargo, la mujer murió yendo al hospital, por lo que no pudo recibir pronta atención para que le salvaran la vida.



La víctima tenía heridas en la cabeza y la espalda. Los delincuentes que la asesinaron dejaron la motocicleta botada en el lugar de lo sucedido y escaparon del lugar. Gracias a cámaras de seguridad de la zona, las autoridades pudieron identificar que uno de los agresores era un joven, quien sería expareja sentimental de la víctima. El otro hombre, el conductor de la moto, es un ciudadano venezolano.



Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, dio detalles de lo sucedido: “El día de ayer alrededor de las 6:30 de la tarde se tuvo conocimiento de la muerte de una mujer de tan solo 19 años, que había sido presuntamente agredida minutos antes por quien hasta hace unos meses era su expareja sentimental”.

Explicó el secretario que “se tiene información preliminar por parte de los familiares, incluso de ambas personas que tenían una relación familiar de varios meses. Hace unos meses habían terminado su relación y justo el día de ayer esta persona, el hombre de 21 años de edad, la recogió en una moto. Este sujeto estaba acompañado presuntamente por un amigo y en una discusión el exnovio termina agrediendo con un arma cortopunzante a la mujer. Y esta mujer, infortunadamente, fallece cuando ya es trasladada al centro de salud”.

Puntualizó el secretario que “Una vez más, un caso de feminicidio, una vez más un caso donde la intolerancia nos arrebata la vida de una mujer, una vez más donde se demuestra que algo está mal, que algo nos pasa y es grave lo que nos está pasando como sociedad. Donde los problemas, incluso los problemas sentimentales, se están resolviendo a través de agresiones, de maltrato. Infortunadamente, muchas de estas ocasiones se terminan generando lesiones graves e infortunadamente en algunas ocasiones, como la de ayer, se termina ocasionando precisamente un homicidio”.



Perfil del feminicida de Yuri Pineda

Sobre las investigaciones, Villa señaló que, “desde ayer, inmediatamente, con la Policía se arrancaron todas las investigaciones. Ya se ha hablado con las familiares de las víctimas, con los familiares del posible o presunto agresor. Ya se sabe y se tiene identificado este sujeto de manera plena. Se sabe quién es, se sabe a qué se dedica, se sabe dónde trabaja, se sabe dónde vive, se sabe quiénes son sus familiares, se sabe quién es su amigo”.

Por último, el secretario indicó cuáles son las dos líneas investigativas para dar con la captura del señalado feminicida: “la línea investigativa va en dos partes. Una, este sujeto tiene que aparecer lo más pronto posible y esa es la consigna que tiene la Policía. Desde ayer se está buscando. Esta persona, insisto, tendrá que pagar y tendrá que responder, pero no solamente esta persona, sino que las labores investigativas también van orientadas a ver la posible o presunta participación de quien también lo estaba acompañando, si participó, si fue cómplice o si toleró. Y si algunas de esas hipótesis se verifican, pues también tendrá que responder. Nosotros no podemos seguir tolerando la afectación, la agresión a las mujeres y de parte de la administración no solamente hay rechazo, sino una persecución de frente de manera articulada con Policía y con Fiscalía para que estos agresores, estos desgraciados, literalmente como se les tiene que llamar, paguen por lo que hicieron”.

