Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto se sabe de la muerte de Yuri Pineda en Medellín: ¿qué tendría que ver exnovio con el crimen?

Esto se sabe de la muerte de Yuri Pineda en Medellín: ¿qué tendría que ver exnovio con el crimen?

La joven de 19 años fue obligada a subirse a una motocicleta y cuando intentó escapar de su feminicida, este le propinó 16 puñaladas, acabando con su vida.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de oct, 2025
Esto se sabe del feminicidio de Yuri Pineda en Medellín: ¿qué tendría que ver exnovio con el crimen?
Yuri Pineda, víctima de feminicidio en Medellín -
