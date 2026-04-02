Esto se sabe del asesinato de Luis Carlos Vallejo, líder social que estaba secuestrado en Cauca

El asesinato del líder social Luis Carlos Vallejo Román continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades, luego de que se confirmara su muerte tras haber sido reportado como secuestrado el pasado 8 de marzo en el municipio de López de Micay. La información fue confirmada por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, que emitieron un pronunciamiento rechazando el hecho y solicitando acciones urgentes



El secuestro del líder fue conocido públicamente el mismo 8 de marzo, en el contexto de la jornada electoral que se desarrollaba en el país. Semanas después, la entidad confirmó su muerte, indicando que “hoy, desafortunadamente, fue confirmado su muerte, que habría sido violenta”. En el mismo pronunciamiento, la institución rechazó lo ocurrido y señaló que se trata de un hecho contra una persona que ejercía liderazgo político y participaba activamente en el proceso electoral.

La Defensoría del Pueblo lamenta la muerte del líder social Luis Carlos Vallejo Román en López de Micay, Cauca. La cual confirma los graves riesgos advertidos en esta región.



Hacemos un llamado urgente a las autoridades a investigar con celeridad, esclarecer los hechos y… pic.twitter.com/Dpjnqf7T6q — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 1, 2026

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¿Qué se sabe del secuestro y asesinato?

Según la información oficial, Vallejo Román tenía una trayectoria en el ámbito comunitario y político. Inició como representante legal del consejo comunitario La Mamuncia, posteriormente fue concejal en López de Micay y más adelante se desempeñó como diputado en la Asamblea Departamental del Cauca.

En las semanas previas a su secuestro, adelantaba actividades relacionadas con las elecciones a Cámara de Representantes y Senado, así como con las circunscripciones transitorias especiales de paz (Citrep).



La Defensoría también recordó que el municipio de López de Micay ha sido identificado como una zona de alto riesgo para líderes sociales y población civil. En ese sentido, citó la Alerta Temprana 033 de 2020, la AT 019 para líderes sociales y la Alerta Electoral 2025-2026, en las que se advierte sobre un escenario de riesgo extremo debido a la presencia y control de grupos armados ilegales. De acuerdo con el comunicado, estas estructuras “habrían implementado prohibiciones para la actividad política en el municipio y sus diferentes ríos y afluentes”.



Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz también se pronunció sobre el caso y entregó información adicional sobre las circunstancias en las que se produjo el crimen. La organización indicó que el líder “había sido secuestrado cerca del municipio de Buenaventura por el frente Jaime Martínez del EMC, y fue encontrado sin vida en zona limítrofe de López de Micay en horas de la tarde”.

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En el mismo reporte, Indepaz reiteró las condiciones de riesgo en la zona y señaló que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas sobre la situación. “La imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, citó la organización.

Indepaz también identificó la presencia de varios actores armados en el territorio, entre ellos el Frente José María Becerra del ELN, la estructura 30 Jhonier Toro Arenas y el frente Jaime Martínez del denominado Estado Mayor Central, además de bandas de carácter local. Estos grupos, según la organización, tienen incidencia en la dinámica de seguridad de la región.

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En cuanto a las cifras, Indepaz informó que “con Luis Carlos Vallejo Román son 33 los líderes/as y defensores de DD. HH. asesinados en 2026”, dato que sitúa este caso dentro de un contexto más amplio de violencia contra liderazgos sociales en el país.

Tras la confirmación del asesinato, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades. “Que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes”, señaló la entidad. Asimismo, pidió implementar medidas de protección para líderes sociales, comunidades y poblaciones en riesgo en López de Micay y en la región del Pacífico colombiano.

Las autoridades judiciales, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

Las circunstancias del secuestro, la posterior confirmación de su muerte y la presencia de actores armados en el territorio son algunos de los elementos que hacen parte de las líneas de investigación que avanzan actualmente.

🔴 #33LíderesAsesinados



👥 Nombre: Luis Carlos Vallejo Román

📆 Fecha: 01/04/2026

📍 Lugar: López de Micay - Cauca



➡️Luis Carlos Vallejo Román era un reconocido líder social, político y afrodescendiente, quien se destacó por ser el primer representante legal del Consejo… pic.twitter.com/FI3191cjGJ — INDEPAZ (@Indepaz) April 1, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co