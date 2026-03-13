Estos son los lujos de Javier Arias Stunt, el influencer capturado en Antioquia: camioneta Cybertuck

Las autoridades revelaron este 13 de marzo que el influencer “Javier Arias Stunt” fue capturado en Antioquia en medio de un operativo, un reconocido creador de contenido en redes sociales sobre el que ya pesaba una investigación de Coljuegos por rifas con sospechosos premios millonarios como carros, dinero y hasta casas, por mencionar algunas de las jugosas recompensas que ofrecía. Además, en sus cuentas daba muestra de los lujos de los que gozaba.

La captura de Arias ocurrió en flagrancia mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, el apoyo del Ejército Nacional y la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Calificada por las autoridades como una “operación de alta precisión”, los uniformados interceptaron al señalado en una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento El Totumo, zona rural del municipio de Necoclí.



Los lujos de Javier Arias Stunt

Sobre sus lujos, a Arias se le ha visto en sus redes conduciendo autos como el Cybertruck de la marca Tesla, una camioneta Ford Raptor (que más tarde rifó), una camioneta Mercedez Benz GLE450 híbrida, una moto Ducati V4 Lamborghini, una lancha (bautizada como la Intocable AA), motos acuáticas y una motocicleta BMW de alto cilindraje. En otro video también se le puede observar conduciendo un auto BMW M2 por el autódromo de Toncancipá (Cundinamarca). Además, Arias tiene una lujosa finca a su nombre en la región antioqueña. De hecho, fue en este predio que se realizó el allanamiento en el que encontraron:

Dos pistolas de varios calibres .

. Dos escopetas calibre 12 .

. Una carabina de precisión calibre 22 .

. 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25) .

. 208’000.000 de pesos en billetes de alta denominación.

Aparte de este arsenal, las autoridades hallaron equipos tecnológicos que podrían contener información de vital importancia para futuras investigaciones contra delitos trasnacionales.



Las rifas que investiga Coljuegos

El influencer sigue con sus cuentas en redes sociales activas, en las que hacía sus rifas. Una de las más recientes ofrecía tres camionetas Mazda CX-30 y dos motos alta gama de la marca Honda. En otros sorteos se puede observar que Arias ofrecía premios similares, así como apartamentos totalmente amoblados, numerosos celulares último modelo como el iPhone 17. Además, ofrecía sumas millonarias de dinero.

En sus cuentas también mostró viajes que hizo alrededor del mundo, a destinos exclusivos como los Alpes suizos o Dubái.



A Javier Arias Stunt se le señala de haber presuntamente cometido el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Durante la diligencia las autoridades incautaron un amplio arsenal de armas y abundantes sumas de dinero que no tenían soporte legal para demostrar su procedencia.

