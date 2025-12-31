En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SOAT
AUMENTO UPC
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Estos son los licores que subirían de precio en Colombia durante 2026 por emergencia económica

Estos son los licores que subirían de precio en Colombia durante 2026 por emergencia económica

En el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el IVA para licores destilados subirá al 19 por ciento. ¿Cuáles son los licores afectados por la medida?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
El trago que más guayabo causa en Colombia, revelado por la IA
El licor subirá de precio en el país para el año entrante -
Duy Nod en Pixabay - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad