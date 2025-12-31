Estos son los licores que subirían de precio en Colombia durante 2026 por emergencia económica

Tras haber anunciado emergencia económica, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio a conocer que para el año entrante 2026 se incrementarán las medidas tributarias en torno a los juegos de azar y las bebidas alcohólicas con el fin de mejorar el recaudo fiscal estatal. Los productos y servicios más afectados, tal como lo dio a conocer el mismo funcionario, serán entonces aquellos licores que hagan parte del grupo seleccionado por el Gobierno nacional para tal fin.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Producto de lo anterior, licores tales como vinos, aperitivos y otros productos alcohólicos entre los que se podría incluir el aguardiente, ron o whisky, bebidas muy apetecidas durante estas épocas, contarán con un incremento en el IVA, pasando así de una tarifa diferencial del 5 por ciento que existía previamente, a una del 19 por ciento, eliminando así el tratamiento preferencial con los que contaban tales destilados antes.

"Durante el año gravable 2026 quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 19% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados. En consecuencia, el numeral 2 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 32 de la Ley 1816 de 2016, no aplicará durante el año gravable 2026. De la tarifa de IVA aplicable en el año gravable 2026 se mantendrá la cesión de cinco (5) puntos porcentuales a favor de los departamentos en los términos previstos en el parágrafo del artículo 33 de la Ley 1816 de 2016", se lee en el decreto.



La única bebida alcohólica no incluida en aumento para Colombia durante 2026

La cerveza será la única bebida alcohólica que mantendrá su respectivo tratamiento tributario habitual. Esto, tal como lo dio a conocer el mismo Gobierno, obedece a su alto consumo en el país y a la importancia que tiene en muchos hogares a nivel nacional. Así las cosas, y respecto a los incrementos tributarios exclusivamente, esta bebida alcohólica no presentará aumentos,



Los ingresos que deriven de este ajuste anunciado por el Gobierno se destinarán al financiamiento de la salud, como tradicionalmente se hace, y sus excedentes se enfocarán en fortalecer las finanzas estatales. Se ha dejado la claridad de que los productos de exportación y para San Andrés y Providencia seguirán con las respectivas exenciones ya establecidas.



"Los ingresos adicionales recaudados por efecto del aumento de la tarifa del impuesto sobre las ventas de los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados se destinarán exclusivamente a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para conjurar las causas de la emergencia económica decretada por medio del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 e impedir la extensión de sus efectos", explica el respectivo decreto.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL