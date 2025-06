Investigan muerte de recluso calcinado en la cárcel de Ternera: "A mi sobrino lo mataron"

En la ciudad de Cartagena, la muerte de Carlos Eduardo Scott Montalvo, un hombre de 34 años que se encontraba privado de la libertad por el delito de homicidio en la cárcel de San Sebastián de Ternera, ha despertado serias dudas entre su familia y allegados, quienes rechazan la versión de las autoridades. El recluso, conocido como 'Jopito', fue hallado calcinado en una celda en circunstancias que aún no han sido totalmente aclaradas por los agentes del centro penitenciario.

Según lo que relataron su familiares a Caracol Radio, la dirección de la cárcel argumentó que su deceso se trataría de un suicidio, presuntamente prendiéndose fuego tras solicitar estar en aislamiento voluntario. Además, se mencionó que el sujeto padecía problemas psiquiátricos. Sin embargo, su familia rechaza tales declaraciones dado que nunca fueron informados sobre algún problema de salud mental. "El mismo director habló con mi persona y dijo que él se había intentado matar quemándose, que estaba aislado, que había pedido el aislamiento por escrito y que era paciente psiquiátrico. No nos consta esto, no teníamos ningún conocimiento y él hablaba con nosotros normalmente desde la cárcel y nunca nos comentó nada ni que tenía problemas psiquiátricos y menos que se había intentado suicidar", dijeron al medio mencionado.

Por el contrario, sus allegados, quienes por cuestiones de seguridad prefieren mantenerse en anonimato, refieren que el caso podría estar ligado a un homicidio. Esto tras conocer unas grabaciones tomadas desde interior de la cárcel en las que se observa que el cuerpo de Carlos Eduardo no presenta quemaduras en su totalidad, lo que los lleva a pensar que el fuego fue direccionado de forma puntual.

"Él no está totalmente quemado, su cabeza no está quemada, sus partes interiores no están quemadas, su ropa que portaba está en perfecto estado. Ahí se evidencia que él fue quemado al parecer con una pistola de presión, de calor y era apuntado hacia su cara y el pecho".

El recluso había ganado una demanda al Inpec y estaba próximo a salir de la cárcel

Por otra parte, hay un factor importante que genera sospecha en sus seres queridos y es que el recluso recientemente había ganado una importante demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De acuerdo con lo que explicaron, la demanda fue aprobada a su favor por un intento de homicidio ocurrido en las mismas instalaciones, dado que Carlos Eduardo presuntamente habría sido arrojado desde un tercer piso por un funcionario del penitenciario.

"Ahí también están las evidencias de todo el proceso que él entabló en contra del Inpec y que les ganó. Esto también parece que incomodaba mucho más a los funcionarios", dijo su conocido. Añadiendo que el recluso también les decía a los subalternos que una vez estuviera en libertad los iba a contrademandar por los perjuicios vividos dentro del centro.

Sumado a eso, su familia resaltó que el hombre estaba próximo a recuperar su libertad. De hecho, su tía, quien se identificó como Julia Montalvo, expresó que aproximadamente 15 días antes de su fallecimiento había sostenido una conversación con él en la que se mostró muy alegre, manifestó que por lo general era una persona muy jovial. "Me dijo mi tía estoy contento, estoy alegre y se notaba porque la persona cuando habla y expresa, uno sabe que se siente alegre".

La trágica noticia incluso llegó a los oídos de la familia por boca de uno de los reclusos. Eso en conjunto a las circunstancias en las que vieron el cuerpo y las que rodean el caso, los hace rechazar de forma contundente la afirmación de que se trató de un suicidio. Ahora, piden a las respectivas autoridades abrir una investigación para que se aclare la situación y se les brinde más explicaciones. "Pido que se haga justicia porque mi sobrino no merecía morir de esa manera, él no se mató, a mi sobrino lo mataron", puntualizó Montalvo.

