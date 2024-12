Exmodelo hallado en las calles de Medellín le envía nuevo mensaje a su hijo: "Dígale que me perdone"

"Dígale que todos los días lo pienso en él y que me perdone por haberlo abandonado". Estas fueron las palabras de Andrés Giraldo , un hombre que solía ser un reconocido modelo colombiano, pero que terminó deambulando por las calles de Medellín debido a su adicción a las drogas.

Su historia fue conocida por el creador de contenido Stylacho, quien se dedica a cortar el cabello y hablar con los habitantes de calle. En el clip, Giraldo contó que fue imagen de marcas de ropa muy famosas y, además, habla varios idiomas y alcanzó a estudiar derecho.

"Todo lo perdí, hasta mi carrera universitaria, pude haber sido un gran doctor, pero por esta maldita droga todo quedó perdido (...) Estuve entre muchas buenas personas, era modelo, a punto de terminar mi carrera universitaria. Conozco muchas cosas, muchos lugares, pero mire en dónde terminé", dijo en el video.

Giraldo, quien tiene alrededor de 43 años, hizo una pequeña muestra de cómo modelaba en pasarelas de distintas países del mundo. “Trabajé con ropa interior, en una gira en varias ciudades, cuando pesaba 90 kilos y tenía un cuerpo voluminoso, pero ahora peso 50 kilos y se me ve la desnutrición”, indicó.

Andrés Giraldo TikTok: @stylacho_7

Andrés Giraldo le manda un mensaje a su familia

El hombre contó que sus padres ya murieron y que no saben donde están sus otros familiares. Además, dijo que tiene un hijo, llamado Juan Sebastián, pero lo dejó cuando comenzó a sumergirse en la drogadicción.

"Mi familia se perdió, tengo una familia muy perdida no sé donde está. Mi hijo, que no sé dónde está, se llama Juan Sebastián. Si lo ve, dígale que todos los días pienso en él y que me perdone por haberlo abandonado. Yo sé que él sí va a ser grande", dijo Giraldo.

Añadió que piensa constantemente en "cambiar de vida" e internarse en alguna fundación para iniciar un proceso de rehabilitación.

"La fundación sería un apoyo, y la oportunidad de empezar otra vez, porque la verdad nunca he estado en una fundación, pero sería bueno pensarlo, darle una oportunidad. Usted sabe que una fundación es un encierro, y ya las cosas serían muy diferentes, pero el cambio está de corazón. Si yo digo: ´No quiero más esta vida, no quiero más esta droga, tomo esas decisiones. Va a ser difícil, pero si hay un poquito de corazón se puede empezar", concluyó.

El caso de Ingrid Karina



Este caso se sumó al de Igrid Karina, una reconocida modelo que también fue hallada en las calles de Medellín a mediados de noviembre, a través de un video en el que contaba su historia y se viralizó rápidamente.

“Estuve 20 años casada, hablo siete idiomas, tengo tres nacionalidades, pero de momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme", dijo.

Tras ser hallada por su familia, ingresó a un centro de rehabilitación; sin embargo, su hijo indicó en redes sociales que la mujer decidió dejar el lugar en las últimas horas.

"Dejó el centro de rehabilitación, si la ha visto y me puede ayudar a comunicarme con ella, escríbame al interno", escribió su hijo Juan Antonio, a través de una cuenta de TikTok que abrió para cuando su madre estuviera recuperada.

