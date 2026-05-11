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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Explosión en El Plateado dejó un muerto y varios heridos: disidencias estarían detrás del hecho

Explosión en El Plateado dejó un muerto y varios heridos: disidencias estarían detrás del hecho

Al parecer, los criminales estaban armando una moto bomba en una vivienda y la mala manipulación de los artefactos provocó la emergencia que afectó varias viviendas en Cauca.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de may, 2026
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Explosión en El Plateado deja varias víctimas: disidencias serían responsables
Captura de pantalla

Una explosión se registró en el sector de El Plateado, en el municipio de Argelia, en Cauca. El hecho se produjo sobre las nueve de la mañana de este lunes 11 de mayo y la onda expansiva afectó a varias viviendas.

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Se informa de por lo menos una persona muerta y varios heridos, entre los que habría varios menores de edad.

Disidentes habrían estado armando una moto bomba

La comunidad ha dado la versión de que, al parecer, los delincuentes estaban dentro de una vivienda de El Plateado en la que estarían armando una moto bomba para un atentado.

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Sin embargo, se dice que una mala manipulación de los explosivos generó la detonación, provocando graves daños a varias viviendas.

Noticia en desarrollo.

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