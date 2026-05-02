Fotos | Esta es una de las mayores fábricas de explosivos usados para atentados en Colombia

El Ejército Nacional de Colombia informó el hallazgo de una de las mayores fábricas de explosivos artesanales en el suroccidente del país, presuntamente perteneciente a la Estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc que opera en el departamento del Cauca. La operación se desarrolló en zona rural de El Tambo, específicamente en el corregimiento La Emboscada, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10 lograron ubicar el sitio tras labores de inteligencia militar.

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Este operativo se da una semana después que Cauca fuera escenario de una masacre que generó conmoción anivel mundial. Colombia lloró la muerte de más de 20 civiles que fueron víctimas de un atentado en el sector de El Túnel, por parte de las disidencias.



Según el reporte oficial, en el lugar se almacenaba y preparaba material explosivo que sería utilizado para ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente en el cañón del Micay, una de las zonas más afectadas por el conflicto en la región.



Durante la intervención fueron encontrados:



3 cilindros con aproximadamente 150 kilogramos de explosivos

con aproximadamente 75 artefactos explosivos improvisados listos para ser instalados

listos para ser instalados 600 metros de cable dúplex

26 detonadores

Dispositivos de radiofrecuencia, baterías y otros elementos para activación

También se hallaron estructuras y materiales adicionales utilizados para la fabricación de explosivos, lo que evidencia una capacidad significativa de producción por parte de este grupo armado. De acuerdo con las autoridades, este material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, que hace parte del grupo ilegal al servicio de Iván Mordisco.

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El hallazgo representa una afectación importante a las capacidades logísticas y operativas de esta estructura, al impedir la posible ejecución de atentados en la región. Tras ubicar la fábrica, las tropas establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población y avanzan en los procedimientos para la destrucción controlada del material explosivo.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones en el Cauca con el objetivo de debilitar a los grupos armados organizados y reducir las amenazas contra las comunidades.

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Paula Rozo

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