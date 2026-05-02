En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SPIRIT AIRLINES
FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES
CAPÍTULO EL RASTRO
METRO DE BOGOTÁ
CRÍA DE CÓNDOR ANDINO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fotos | Esta es una de las mayores fábricas de explosivos usados para atentados en Colombia

Fotos | Esta es una de las mayores fábricas de explosivos usados para atentados en Colombia

La Tercera División informó sobre este avance en el marco de la lucha contra los grupos armados ilegales presentes en la región, después del atentado ocurrido en Cajibío, Cauca.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 2 de may, 2026
Comparta en:
Fábrica explosivos
Vista aérea de la fábrica.
Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia informó el hallazgo de una de las mayores fábricas de explosivos artesanales en el suroccidente del país, presuntamente perteneciente a la Estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc que opera en el departamento del Cauca. La operación se desarrolló en zona rural de El Tambo, específicamente en el corregimiento La Emboscada, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10 lograron ubicar el sitio tras labores de inteligencia militar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este operativo se da una semana después que Cauca fuera escenario de una masacre que generó conmoción anivel mundial. Colombia lloró la muerte de más de 20 civiles que fueron víctimas de un atentado en el sector de El Túnel, por parte de las disidencias.

Fabrica de explosivos

Últimas Noticias

  1. Inpec
    El hecho ocurrió en el alto de Saninvilla.
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Vehículo del Inpec fue incendiado en vía del Cesar cuando llevaban a un interno a Norte de Santander

  2. Por crimen del futbolista Harold David Morales, ratifican pena en prisión a un policía
    Fiscalía General de la Nación
    COLOMBIA

    Ratifican condena en prisión contra policía por el crimen del futbolista Harold David Morales

Según el reporte oficial, en el lugar se almacenaba y preparaba material explosivo que sería utilizado para ataques contra la Fuerza Pública y la población civil, especialmente en el cañón del Micay, una de las zonas más afectadas por el conflicto en la región.

Durante la intervención fueron encontrados:

  • 3 cilindros con aproximadamente 150 kilogramos de explosivos
  • 75 artefactos explosivos improvisados listos para ser instalados
  • 600 metros de cable dúplex
  • 26 detonadores
  • Dispositivos de radiofrecuencia, baterías y otros elementos para activación

También se hallaron estructuras y materiales adicionales utilizados para la fabricación de explosivos, lo que evidencia una capacidad significativa de producción por parte de este grupo armado. De acuerdo con las autoridades, este material pertenecería a la Compañía Fardey Díaz, que hace parte del grupo ilegal al servicio de Iván Mordisco.

Fábrica de explosivos

Publicidad

El hallazgo representa una afectación importante a las capacidades logísticas y operativas de esta estructura, al impedir la posible ejecución de atentados en la región. Tras ubicar la fábrica, las tropas establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos a la población y avanzan en los procedimientos para la destrucción controlada del material explosivo.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones en el Cauca con el objetivo de debilitar a los grupos armados organizados y reducir las amenazas contra las comunidades.

Publicidad

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Conflicto Armado Colombia

Cauca

Ejército Nacional

Atentados Terroristas

Publicidad

Publicidad

Publicidad