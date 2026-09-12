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Expulsan de Colombia a once extranjeros por reincidencia “en infracciones de convivencia”

Los ciudadanos, cuya nacionalidad no se reveló, fueron retenidos en Bucaramanga. No son las primeras expulsiones que se dan, luego de que el presidente anunciara un endurecimiento de los controles migratorios.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Expulsan de Colombia a once extranjeros por reincidencia “en infracciones de convivencia”
Migración Colombia

Once extranjeros fueron expulsados de Colombia tras ser identificados como "reincidentes en infracciones de convivencia" durante operativos en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara un endurecimiento de los controles migratorios para quienes permanecen en situación irregular. Los operativos fueron realizados por la autoridad migratoria en coordinación con la Policía y la Alcaldía de Bucaramanga y, tras los procedimientos administrativos correspondientes, Migración impuso a los once ciudadanos la medida de expulsión del territorio nacional.

Aunque la entidad no precisó las nacionalidades de los expulsados, los operativos se suman a otros realizados en distintas regiones del país después de que De la Espriella anunciara el pasado 24 de agosto un aumento de los controles sobre los extranjeros que permanecen en situación irregular. Según el mandatario, los extranjeros en situación irregular "serían identificados y deportados", un anuncio que ha generado preocupación especialmente entre miles de migrantes venezolanos que permanecen en Colombia sin regularizar su situación, lo que ha disparado la demanda de trámites para obtener permisos de permanencia, según constató EFE. (Lea también: ¿Qué necesita un venezolano para regularizarse en Colombia y obtener documentos legales?)

¿Qué hechos habrían cometido los extranjeros?

"Entre las conductas por las que fueron identificados los extranjeros están el porte de armas cortopunzantes, afectaciones a la tranquilidad y la convivencia, así como el consumo o porte de sustancias en lugares prohibidos y comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de terceros", informó Migración Colombia.

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El 28 de agosto, cuatro extranjeros fueron objeto de medidas de expulsión también en Bucaramanga por conductas como "porte de armas cortopunzantes, riñas y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados", mientras que a un quinto ciudadano se le impuso la medida como pena accesoria después de cumplir una condena por extorsión agravada. Desde entonces, Migración ha informado de otras expulsiones en dicho departamento, entre ellas las de cuatro extranjeros en San Gil el 4 de septiembre, después de un operativo en el que fueron verificados 60 ciudadanos, y las de otros seis ciudadanos en Bucaramanga que fueron identificados por actuaciones reiteradas contrarias a la convivencia e incumplimiento de medidas administrativas.

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El 3 de septiembre, además, Migración informó de dos expulsiones en Cartagena (Bolívar), una de ellas correspondiente a un ciudadano peruano requerido mediante una Circular Roja de Interpol, y otra en Montería (Córdoba). Migración Colombia señaló que los operativos continuarán para identificar a ciudadanos extranjeros reincidentes y aplicar las medidas administrativas correspondientes dentro de las competencias de la autoridad migratoria.

AGENCIA EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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