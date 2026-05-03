Temblor sacudió al nororiente de Colombia este 3 de mayo: conozca magnitud, epicentro y profundidad

Un temblor de magnitud 3.1 se presentó en la tarde de este domingo 3 de mayo de 2026 en el departamento de Norte de Santander, de acuerdo con el más reciente boletín divulgado por el Servicio Geológico Colombiano.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:33 p. m. (hora local) y tuvo como epicentro el municipio de Sardinata. Según el reporte oficial, el sismo se localizó específicamente a 19 kilómetros de Hacarí, en la misma región del nororiente del país. El sismo, según reportes, habría alcanzado a sentir en parte del territorio de Venezuela.

El informe detalló que el sismo fue de magnitud 3.1 y fue de poca profundidad (menos de 30 kilómetros). Debido a su magnitud y profundidad, este tipo de sismos suele ser de baja intensidad, aunque puede ser percibido levemente por algunas personas cercanas al epicentro.



El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información entregada en este tipo de boletines puede estar sujeta a actualizaciones.



Avalancha en zona rural de Galán, Santander, bloquea vía principal y aísla varias familias

Publicidad

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades reiteran la importancia de estar preparados y actuar con calma. Estas son algunas recomendaciones clave:

Publicidad

Durante un sismo

Mantenga la calma y ubíquese en un lugar seguro.

y ubíquese en un lugar seguro. Protéjase bajo una mesa o escritorio resistente o junto a una pared estructural.

o junto a una pared estructural. Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer .

. Si está en la calle, permanezca lejos de postes, cables y fachadas .

. Si conduce, detenga el vehículo en un lugar seguro y evite puentes o túneles.

Testimonio de familia de mujer incinerada en zoológico fue clave para descubrir al responsable



Después del sismo

Verifique su estado y el de las personas cercanas .

. Revise posibles daños en la vivienda antes de permanecer en ella.

Evite usar ascensores y esté atento a posibles réplicas.

y esté atento a posibles réplicas. Siga únicamente la información de canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano.

Tenga a la mano un kit de emergencia con agua, linterna y documentos importantes.

Las autoridades insisten en que la prevención y la información oportuna son claves para reducir riesgos frente a este tipo de eventos naturales.