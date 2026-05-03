En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SHAKIRA EN COPACABANA
SPIRIT AIRLINES
FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES
CAPÍTULO EL RASTRO
CRÍA DE CÓNDOR ANDINO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Aparatoso accidente en la vía Soacha-Mesitas durante Plan Retorno en Cundinamarca

Aparatoso accidente en la vía Soacha-Mesitas durante Plan Retorno en Cundinamarca

Muchas personas que pretenden entrar a Bogotá se encuentran atrapadas en un trancón debido a este accidente que ocupa ambos sentidos de la carretera.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 3 de may, 2026
Comparta en:
Accidente Muña
El siniestro ocurrió cerca a la entrada al municipio de Soacha.
Pasa en Bogotá

En la tarde de este 3 de mayo se registró un grave accidente sobre la vía Soacha-Mesitas, municipios de Cundinamarca, que obligó a cerrar el corredor mientras se atiende la emergencia. Muchas personas que se disponen a salir y entrar a Bogotá están atrapadas en un monumental trancón que ya se ve reflejado en plataformas de movilidad que informan en tiempo real sobre novedades en la vía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En el siniestro están involucrados vehículos particulares que quedaron con grave afectación, según muestran fotografías tomadas por testigos. El accidente habría ocurrido por la altura del sector conocido como “El Charquito”, muy cerca a la Estación de Bombeo del Embalse del Muña, contiguo al afluente del río Bogotá. Hasta el momento no hay informe oficial sobre posibles afectaciones que hayan sufrido los pasajeros de la camioneta y el automóvil que están en la escena, a la espera de ser recogidos.

Últimas Noticias

  1. Pico y placa Ibagué 2 de julio 2025
    Getty Images
    COLOMBIA

    Así funcionará el pico y placa en Ibagué en la primera semana de mayo: pilas a la rotación

  2. Operativo contra minería ilegal en Santander de Quilichao dejó 11 capturados
    Fiscalía General de la Nación
    COLOMBIA

    Autoridades desmantelan punto de extracción ilegal de oro en Cauca: 11 capturados

NOTICIA EN DESARROLLO

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Soacha

Municipio de La Mesa

Cundinamarca

Accidentes de Tránsito

Publicidad

Publicidad

Publicidad