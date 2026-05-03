Aparatoso accidente en la vía Soacha-Mesitas durante Plan Retorno en Cundinamarca

En la tarde de este 3 de mayo se registró un grave accidente sobre la vía Soacha-Mesitas, municipios de Cundinamarca, que obligó a cerrar el corredor mientras se atiende la emergencia. Muchas personas que se disponen a salir y entrar a Bogotá están atrapadas en un monumental trancón que ya se ve reflejado en plataformas de movilidad que informan en tiempo real sobre novedades en la vía.

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En el siniestro están involucrados vehículos particulares que quedaron con grave afectación, según muestran fotografías tomadas por testigos. El accidente habría ocurrido por la altura del sector conocido como “El Charquito”, muy cerca a la Estación de Bombeo del Embalse del Muña, contiguo al afluente del río Bogotá. Hasta el momento no hay informe oficial sobre posibles afectaciones que hayan sufrido los pasajeros de la camioneta y el automóvil que están en la escena, a la espera de ser recogidos.

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