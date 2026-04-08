Fallas en sistema para renovar pasaportes afectan a Egan Bernal para viajar al Giro de Italia

En las últimas horas se han reportado fallas en uno de los sistemas de la Cancillería, lo que ha causado traumatismos y largas filas alrededor de las oficinas de pasaportes en Bogotá y otras ciudades del país, además de consulados de Colombia en varios países. Entre los muchos ciudadanos que se han visto afectados, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, es uno de ellos a pocos días de tener un importante viaje.



"No puedo viajar": Egan Bernal sobre fallas en sistema de pasaporte

El deportista habló con Noticias Caracol cuando se encontraba en haciendo los trámites para renovar su pasaporte, pues necesita viajar a Europa para presentarse para el Giro de Italia.

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“Vine a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído. Necesito renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos. Viajo el domingo y la verdad fue un poco culpa mía porque dejé todo a último momento”, manifestó Egan Bernal.

Agregó el ciclista que “ya viajo a correr el Giro de Italia. Yo creo que se soluciona, o sino no puedo viajar”.



Cancillería se pronuncia sobre fallas en el sistema

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) se refirió a la problemática que han vivido varios colombianos por las fallas en los sistemas y dijo que “se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas en las últimas horas”.



Agregó la entidad que “reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”.



La Cancillería, además, anunció suspensiones temporales en el servicio: “Debido a la naturaleza de estas labores de optimización, el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Somos plenamente conscientes del impacto que las intermitencias temporales de servicio generan, no obstante, estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo. Nuestro equipo técnico trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad, asegurando que cada esfuerzo está encaminado a restablecer la normalidad con un desempeño superior y una infraestructura más confiable”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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