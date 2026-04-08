Cancillería suspende trámite de pasaportes por falla técnica: será en estas oficinas

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, debido a una falla técnica, la atención para el trámite de expedición de pasaportes fue suspendida temporalmente, en las oficinas de Bogotá (sedes Centro y Norte). "Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión mientras se trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", escribió la Cancillería en su sitio web.



Cancillería adelanta intervención técnica en plataforma SITAC por fallas en el servicio

A través de un comunicado, la Cancillería informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC, luego de las intermitencias registradas en las últimas horas. De acuerdo con la entidad, el trabajo busca dar solución definitiva a las fallas que ha presentado el sistema, el cual es clave para la prestación de servicios como la apostilla y los trámites de pasaportes en línea. Las labores se concentran en análisis técnicos y en la aplicación de ajustes estructurales que permitan mejorar el funcionamiento general de la plataforma y reforzar su estabilidad.

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