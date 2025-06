Fiscal Camargo sobre orden de detención en Guatemala: “Es dañino infundir rumores sobre mi conducta”

Luz Adriana Camargo, fiscal general, se refirió en una rueda de prensa a la orden de captura emitida por Guatemala por supuestas irregularidades cuando era funcionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y mencionó que es dañino infundir rumores y dejar un manto de duda sobre su conducta que “ni es esa época ni ahora pueden ser cuestionadas”. “La inmunidad no significa impunidad. Claro es que yo puedo ser investigada, pero observando las formas propias del debido proceso internacional”, añadió en sus declaraciones.

La respuesta de la funcionaria se da luego de que la Sala de Apelaciones de Guatemalasolicitó la detención de los abogados colombianos y exmiembros de Iván Velásquez, exministro de Defensa, y Luz Adriana Camargo, en una decisión que generó el rechazo del propio gobierno guatemalteco.

Para Camargo, la lucha contra la corrupcióny la criminalidad organizada dentro y fuera del país ha generado un contraataque sin precedente contra los servidores de la entidad y contra ella misma, como fiscal general, señalando que la decisión de la justicia de Guatemala “es una más de estas manifestaciones”.

Nombró que la misma Onu había alertado sus preocupaciones sobre el liderazgo de la fiscal general de Guatemala por el presunto abuso del derecho disciplinario para sancionar a los jefes de unidades especializadas en casos de corrupción, derechos humanos y justicia de transición. También señaló que desde esa entidad denunciaron que desde ese organismo guatemalteco estaría acallando la voz de quienes cuestionan los poderes establecidos.

Guatemala ordena la captura del exministro Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo ARCHIVO

Respecto a su caso puntual, dijo que la decisión “constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo entre la Onu y el Gobierno de Guatemala relativo a la creación de la Cicig”, de la cual hizo parte entre el 2014 y 2017. Señaló que los acuerdos establecen que los comisionados tienen inmunidad penal, civil y administrativa. Además, incluye inmunidad de arresto, detención personal o acción judicial respecto a actos realizados en el desempeño de la misión.

“Se desconoce los parámetros del derecho internacional y derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”, mencionó.



Lo que dijo Camargo sobre Odebrecht

La orden de detención contra la fiscal Camargo se da luego de supuestas irregularidades en las investigaciones contra la multinacional brasileña Odebrecht. Sobre este punto, la funcionaria manifestó que las actuaciones de la Ciceg rastrearon las rutas del dinero entregado como soborno por la construcción a altos funcionarios del Estado guatemalteco.

“El rigor y la solidez de esa investigación generaron la reacción de los corruptos involucrados que pretenden desprestigiarla. Más allá de la inmunidad que me ampara e impide la expedición de la orden de captura internacional, que no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición de Ministerio Público de ese país, me cobija a mi la tranquilidad de mi inocencia en los hechos que con sesgo político se me atribuyen”, manifestó.

En cuando a supuestos correos y reuniones, Camargo dijo que fueron la base para los términos de colaboración eficaz a los que se sometieron los altos directivos de Odebrecht y la colaboración para conocer a los receptores de coimas pagadas. Estos acercamientos también sirvieron, añadió, para el compromiso que la multinacional asumió como indemnización, con el Estado de Guatemala, de 16.5 millones de dólares por los actos de corrupción que promovió.

La fiscal Camargo insistió que no hay orden de captura internacional, pues no fue expedida, y esa decisión es solo para Guatemala.

