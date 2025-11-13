En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / En Magangué, cae hombre señalado de golpear a su mamá, su abuela y su hermano menor de edad

En Magangué, cae hombre señalado de golpear a su mamá, su abuela y su hermano menor de edad

Como Yannyher José Chávez, de 28 años, fue identificado el presunto agresor, quien, según las investigaciones, habría actuado de manera violenta porque sus familiares no le dieron dinero.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Capturado hombre señalado de golpear a su mamá, su abuela y su hermano, menor de edad, en Magangué
Yannyher José Chávez, señalado agresor -
Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad