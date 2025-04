Frases del papa Francisco en Colombia: “No sirve silenciar fusiles si los corazones siguen armados”

“No están solos, somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso, camino hacia la paz y la reconciliación”, manifestó en Colombia, en septiembre de 2017, el papa Francisco, que murió este lunes 21 de abril, informó el Vaticano. El jefe de la Iglesia Católica estuvo en la nación suramericana luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos firmara un acuerdo de paz con las extintas Farc.

Su mensaje estuvo dirigido principalmente a la paz que se esperaba alcanzar en Colombia, pero también dedicó palabras de esperanza para los fieles. Estas son algunas de las frases del santo padre que más impactaron durante su jornada por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena:



“Dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdennos a nosotros los mayores a no acostumbrarnos al dolor y al abandono”, dijo a los jóvenes.

“No se dejen robar la alegría, que nadie los engañe, no se dejen robar la esperanza”, añadió.

“ De nada sirve silenciar los fusiles si siguen los corazones armados ”.

”. “ Basta una persona buena para que haya esperanza, no olviden que cada uno de nosotros puede ser esa persona ”.

”. “Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta no se hace solo con algunos de purasangre, sino con todos”.

Abogó por “una paz estable duradera para vernos y tratarnos como hermanos, escuchen, una paz estable duradera para vernos y tratarnos como hermanos, nunca como enemigos. La paz nos recuerda que todos somos hijos de un mismo Padre que nos ama y nos consuela”.

“Con fe y esperanza se puede construir un país para todos los colombianos”.

“Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz, más empeño tenemos que poner”.

“Por favor, les pido que escuchen a los pobres, mírenlos al rostro”.

“Ver sufrir a los niños hace mal al alma porque ellos son los predilectos de Jesús”.

“ Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar ”.

”. “Colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón”.

A las víctimas del conflicto armado en Colombia les expresó: “La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón”.

Pese a su mensaje de reconciliación, ni el papa pudo lograr que Uribe y Santos dialogaran

El expresidente Juan Manuel Santos, quien lamentó el fallecimiento del papa Francisco, recordó en Noticias Caracol la “reunión poco grata” que tuvo en el Vaticano con su antecesor, Álvaro Uribe, supuestamente por petición del mismo santo padre. “Yo me sorprendí, pero dije que si lo pide el papa, por supuesto, y además lo entendí como un esfuerzo positivo, porque yo siempre he querido reconciliarme con el expresidente Uribe y esa era una gran oportunidad”.

Recordó que Francisco le agradeció por su visita y “por su generosidad de haber pedido que a esta visita asistiera el expresidente Uribe. Yo quedé un poco sorprendido y dije ‘aquí hay algo que no concuerda, que yo había pedido’, pero me quedé callado. Pues ojalá pueda esto ayudar a reconciliar mi situación con el expresidente Uribe. Él estaba retrasado y me dijo ‘espéreme, cuando llegue el presidente Uribe le aviso y los recibo a los dos juntos’”.

“Nos saludamos cordialmente y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz y ahí el santo padre me miró y me hizo como una seña, me dijo ‘como que esto no va a funcionar’, y de pronto nos cortó, nos dijo, ‘bueno, ustedes saben que yo siempre estaré listo a ayudar en cualquier situación, cuando ustedes quieran regresar, cuando quieran volver’, y nos despachó. Entonces ahí hubo un cortocircuito de algo que nunca logramos entender perfectamente, qué fue lo que pasó”, sostuvo Santos, quien agregó que “fue un incidente un poco desagradable, pero afortunadamente pues no pasó a mayores y se perdió esa oportunidad de reconciliación que siempre he buscado, pero que nunca he encontrado con el presidente”.

Recordando las palabras del papa Francisco, el Nobel de Paz expresó que “la reconciliación es el paso más difícil porque la reconciliación requiere humildad, requiere capacidad de perdonar, requiere la capacidad de ponerse en los zapatos de los otros para entender por qué hicieron lo que hicieron. Ese proceso de reconciliación que sigue muy vigente para Colombia y para el mundo en este momento, reconciliarnos es absolutamente indispensable si vamos a afrontar los problemas que tenemos”.

¿Dónde será sepultado el papa Francisco?

Bergoglio murió en la residencia de Santa Marta, donde vivía, y su cuerpo será colocado en un féretro en la capilla de esa residencia a las seis de la tarde de este lunes para el "rito de certificación del deceso". El Vaticano contempla transferir el féretro a partir del miércoles por la mañana a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan visitarlo, según la misma fuente. La fecha del funeral la decidirán posteriormente los cardenales, en principio entre el cuarto y el sexto día después del fallecimiento.

La basílica de Santa María la Mayor, que el Papa Francisco eligió como su lugar de descanso final, es una iglesia del siglo V ubicada en el centro de Roma que ya alberga las tumbas de siete papas. El pontífice argentino, fallecido el lunes a los 88 años, será el primero en más de un siglo que no será sepultado en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Francisco declaró su deseo de ser sepultado en este recinto. El último papa enterrado allí fue Clemente IX en 1669. Y el último pontífice enterrado fuera del Vaticano fue León XIII en 1903, cuyo lugar de descanso final es la Iglesia de San Juan de Letrán, la Catedral del obispo de Roma.

