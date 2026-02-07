Frente frío en Colombia: lluvias, alertas y novedades para este sábado 7 de febrero en Colombia

El panorama meteorológico en Colombia presenta cambios significativos para este fin de semana. Tras unos días de predominio de tiempo seco en algunas zonas como San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la llegada de posibles nuevas precipitaciones pone en alerta a varias regiones del país este sábado 7 de febrero.

De acuerdo con el seguimiento climático del IDEAM, un segundo frente frío ha comenzado a incidir en el territorio nacional, desplazando las masas de aire cálido y reactivando las precipitaciones. Este fenómeno no es extraordinario, pero sí requiere atención. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó en entrevista para Noticias Caracol que se trata de un evento propio de la temporada:

"Es un fenómeno que es bastante usual. Cuando estamos en invierno en el hemisferio norte, son varios frentes fríos que pueden ocurrir, que son masas de aire frío que se van desplazando, causando bajas de temperatura o incluso aumento de lluvias".

Zonas donde lloverá este sábado

Para este 7 de febrero, el impacto del frente frío se concentrará principalmente en la zona norte y el área insular del país:



Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: es la zona con mayor incidencia directa. Se esperan cielos nublados y lluvias de variada intensidad durante toda la jornada.

es la zona con mayor incidencia directa. Se esperan cielos nublados y lluvias de variada intensidad durante toda la jornada. Costa Caribe: el impacto de este frente frío se extenderá por toda la franja costera. Departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar podrían registrar un aumento importante en las precipitaciones y ráfagas de viento.

el impacto de este frente frío se extenderá por toda la franja costera. Departamentos como podrían registrar un aumento importante en las precipitaciones y ráfagas de viento. Interior del país: aunque el frente frío incide con fuerza en el norte, su interacción con otros sistemas locales podría generar nubosidad variable y lluvias aisladas en zonas del centro del país.

La directora Echeverry recordó que el país ya vivió un episodio similar la semana pasada, el cual generó un impacto notable en la costa Caribe antes de dar paso a los días secos que experimentamos recientemente. Sin embargo, la tregua terminó: "Se va a extender ese impacto durante este fin de semana", aseguró la funcionaria.



Se recomienda a los viajeros y habitantes de las zonas costeras e insulares estar atentos a los comunicados oficiales de las capitanías de puerto y los comités locales de gestión del riesgo, ante posibles cambios en el oleaje o la intensidad de las lluvias.



Alertas en Colombia por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones en Colombia

Con corte al 6 de febrero de 2026, Colombia atraviesa una compleja situación climática debido a la interacción de un frente frío y una temporada de lluvias inusualmente intensa para la época, lo que ha activado un total de 177 alertas hidrológicas en todo el territorio nacional. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido alertas rojas, naranjas y amarillas por probabilidad de crecientes súbitas e inundaciones, concentrando la mayor atención en las áreas hidrográficas de Magdalena-Cauca, el Caribe y el Pacífico.

Alertas Hidrológicas y Zonas Críticas

El panorama es especialmente delicado en la región Magdalena-Cauca, que concentra el mayor número de subzonas bajo advertencia. Actualmente, se reportan:



Alerta Roja: 41 subzonas en riesgo inminente, distribuidas principalmente en Magdalena-Cauca (18), Caribe (15) y Pacífico (8).

41 subzonas en riesgo inminente, distribuidas principalmente en Magdalena-Cauca (18), Caribe (15) y Pacífico (8). Alerta Naranja: 93 subzonas en monitoreo preventivo, lideradas nuevamente por la región Magdalena-Cauca con 55 puntos críticos.

93 subzonas en monitoreo preventivo, lideradas nuevamente por la región Magdalena-Cauca con 55 puntos críticos. Alerta Amarilla: 43 subzonas, incluyendo por primera vez en este reporte áreas del Amazonas.Además, se han identificado 5 puntos específicos de alerta por inundaciones o crecientes súbitas exclusivamente en la cuenca Magdalena-Cauca.

Reporte meteorológico para el fin de semana: Lluvias persistentes y alertas regionales

El Ideam ha emitido su proyección climática para los próximos días, señalando una dinámica marcada por las precipitaciones y la incidencia de fenómenos atmosféricos en gran parte del país.



Viernes 6 de febrero

Para el final de esta jornada, se anticipa que las lluvias se intensifiquen en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Mientras tanto, la Amazonía continuará bajo condiciones de fuertes precipitaciones y la Orinoquía experimentará un tiempo mayoritariamente seco.

Las autoridades piden especial vigilancia en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y gran parte de la costa Caribe (desde el Golfo de Urabá hasta La Guajira), así como en el sur de la región Pacífica y sectores de la Amazonía. En el área marítima, el litoral central y occidental del Caribe verá lluvias intensas, mientras que San Andrés y Providencia enfrentarán un incremento en los vientos y la fuerza de las olas.



Sábado 7 de febrero

El sábado persistirán las precipitaciones fuertes en el Caribe, el centro y sur del Pacífico, y puntos específicos de los Andes y la Amazonía. Los acumulados más importantes de agua se esperan en el Golfo de Urabá, la costa norte (Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba), Santander, Boyacá, Cundinamarca y el sur de la región Andina. Por su parte, el archipiélago de San Andrés mantendrá condiciones de viento y oleaje fuerte, aunque con una ligera reducción en la frecuencia de las lluvias.



Domingo 8 de febrero

Para el cierre del fin de semana, el occidente y sur del Caribe, junto con diversos sectores de la zona Andina y la Amazonía, seguirán registrando lluvias. Las zonas con mayor actividad incluirán la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, los departamentos del Eje Cafetero, y el sur del litoral Pacífico. Aunque en San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco, persisten las probabilidades de lluvias aisladas en sus zonas marítimas, mientras que la Orinoquía mantendrá su tendencia a la estabilidad climática y sequedad.

