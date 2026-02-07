Atentado en batallón de Ocaña deja varios militares heridos; Ejército atribuyó ataque al ELN

Durante la madrugada de este sábado 7 de febrero, se presentó un ataque terrorista en el Batallón de Infantería Liviana N° 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en la ciudad de Ocaña. El incidente no dejó militares fallecidos, aunque provocó terror entre los habitantes de la zona y daños estructurales en algunos puntos de las instalaciones militares.

Los delincuentes, quienes al parecer pertenecerían al Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN, usaron artefactos explosivos que fueron "acondicionados en medios de lanzamiento desde un vehículo", según lo confirmó el Ejército Nacional. Este hecho dejó un saldo de dos militares heridos, quienes fueron trasladados de urgencia hacia un centro de salud de la ciudada del Norte de Santander.

Acorde con la información divulgada preliminarmente por el Ejército Nacional, este hostigamiento habría sido producto de una retaliación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a las recientes operaciones que ha llevado a cabo la institución militaren Tibú contra dicho grupo ilegal."Esta acción criminal se trataría de una retaliación por las operaciones militares adelantadas en Tibú contra los integrantes de este GAO; a la par que demuestra una vez más el uso indiscriminado de prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos e infringen el DIH, con las cuales, este grupo ilegal, pone en grave riesgo a la población civil", manifestó el Ejército en un reciente comunicado.



El comando afectado por tales ataques anunció que dispuso de un equipo interdisciplinario dispuesto a atender y apoyar al personal que, producto de las esquirlas, resultó herido en estos hechos. Así mismo, anunció que interpondrá las denuncias a las que haya lugar ante las autoridades competentes. Por el momento, las autoridades lograron neutralizar a uno de los implicados en este ataque y capturaron a otro involucrado que estaría detrás de dicho atentado.



Ejército Nacional continúa monitorando el sector tras reciente atentado

Aunque por el momento no se han presentado más ataques, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) se encuentra en inmediaciones de la zona afectada haciendo las respectivas verificaciones en la zona; esto, con el fin de descartar la presencia de "algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o al personal militar que transita por el sector", según explicó el Ejército Nacional.



"Las operaciones militares continuarán de forma sostenida para diezmar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales que delinquen en Norte de Santander", puntualizó la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de Colombia.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL