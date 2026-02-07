En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE FRÍO
JAIRO CASTELLANOS
CONSULTAS
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atentado en batallón de Ocaña deja varios militares heridos; Ejército atribuyó ataque al ELN

Atentado en batallón de Ocaña deja varios militares heridos; Ejército atribuyó ataque al ELN

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado 7 de febrero. En respuesta, el Ejército Nacional neutralizó a uno de los autores del atentado y capturó a otro integrante más.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Atentado en Ocaña
Los heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales. -
Foto: redes sociales

Durante la madrugada de este sábado 7 de febrero, se presentó un ataque terrorista en el Batallón de Infantería Liviana N° 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en la ciudad de Ocaña. El incidente no dejó militares fallecidos, aunque provocó terror entre los habitantes de la zona y daños estructurales en algunos puntos de las instalaciones militares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los delincuentes, quienes al parecer pertenecerían al Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del grupo armado organizado (GAO) ELN, usaron artefactos explosivos que fueron "acondicionados en medios de lanzamiento desde un vehículo", según lo confirmó el Ejército Nacional. Este hecho dejó un saldo de dos militares heridos, quienes fueron trasladados de urgencia hacia un centro de salud de la ciudada del Norte de Santander.

Últimas Noticias

  1. Habrá una semana de lluvias intensas en Bogotá, según el Ideam: clima del 28 de abril al 2 de mayo
    Getty Images/ Ideam
    BOGOTÁ

    Clima en Bogotá y Colombia en el primer fin de semana de febrero: frente frío provocará lluvias

  2. Jairo Castellanos
    El senador Jairo Castellanos dijo que ambas víctimas mortales del atentado tenían niños pequeños; sus esposas, además, se encontraban en estado de embarazo. -
    Foto: Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Estremecedor relato de Jairo Castellanos tras asesinato de sus escoltas en Arauca: "Dejan dos niños"

Acorde con la información divulgada preliminarmente por el Ejército Nacional, este hostigamiento habría sido producto de una retaliación por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a las recientes operaciones que ha llevado a cabo la institución militaren Tibú contra dicho grupo ilegal."Esta acción criminal se trataría de una retaliación por las operaciones militares adelantadas en Tibú contra los integrantes de este GAO; a la par que demuestra una vez más el uso indiscriminado de prácticas terroristas que violan los Derechos Humanos e infringen el DIH, con las cuales, este grupo ilegal, pone en grave riesgo a la población civil", manifestó el Ejército en un reciente comunicado.

El comando afectado por tales ataques anunció que dispuso de un equipo interdisciplinario dispuesto a atender y apoyar al personal que, producto de las esquirlas, resultó herido en estos hechos. Así mismo, anunció que interpondrá las denuncias a las que haya lugar ante las autoridades competentes. Por el momento, las autoridades lograron neutralizar a uno de los implicados en este ataque y capturaron a otro involucrado que estaría detrás de dicho atentado.

Ejército Nacional continúa monitorando el sector tras reciente atentado

Aunque por el momento no se han presentado más ataques, el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (MARTE) se encuentra en inmediaciones de la zona afectada haciendo las respectivas verificaciones en la zona; esto, con el fin de descartar la presencia de "algún artefacto explosivo que pueda afectar a la comunidad o al personal militar que transita por el sector", según explicó el Ejército Nacional.

"Las operaciones militares continuarán de forma sostenida para diezmar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales que delinquen en Norte de Santander", puntualizó la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Ocaña

Norte de Santander

ELN

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad