En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE FRÍO
JAIRO CASTELLANOS
CONSULTAS
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avalancha por lluvias en Nariño sepultó varias viviendas y dejó siete personas muertas; esto se sabe

Avalancha por lluvias en Nariño sepultó varias viviendas y dejó siete personas muertas; esto se sabe

La tragedia aconteció durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en Mallama. Habitantes de la zona lograron piden el apoyo de las autoridades.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Avalancha en Nariño
Por el momento se reporta un saldo de siete personas fallecidas. -
Fotos: suministradas a Noticias Caracol

Durante la madrugada de este sábado 7 de febrero se registró una fuerte avalancha en Mallama, municipio del departamento de Nariño, Colombia. La tierra cubrió por completo alrededor de siete viviendas y acabó con la vida de siete habitantes de la zona rural de La Oscurana, acorde con reportes preliminares. Según los habitantes, dicho incidente ha dejado sin servicios públicos a los pobladores y restringió el acceso al corregimiento por vía terrestre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nariño

Municipio de Mallama

Emergencias Ambientales

Publicidad

Publicidad

Publicidad