Avalancha por lluvias en Nariño sepultó varias viviendas y dejó siete personas muertas; esto se sabe

Durante la madrugada de este sábado 7 de febrero se registró una fuerte avalancha en Mallama, municipio del departamento de Nariño, Colombia. La tierra cubrió por completo alrededor de siete viviendas y acabó con la vida de siete habitantes de la zona rural de La Oscurana, acorde con reportes preliminares. Según los habitantes, dicho incidente ha dejado sin servicios públicos a los pobladores y restringió el acceso al corregimiento por vía terrestre.

Noticia en desarrollo...