Petro dice que declarará emergencia económica por ola invernal y crisis climática en Colombia

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se refirió nuevamente a la ola invernal que ha afectado recientemente a departamentos como Córdoba y Sucre en Colombia e hizo una solicitud ante la Corte Constitucional para levantar la suspensión del decreto de emergencia económica en la que se argumentaba una "crisis climática imprevisible". "Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país", dijo el mandatario.

La solicitud anunciada se hizo en medio del más reciente Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, llevado a cabo durante la tarde del pasado jueves 6 de febrero, en el cual se reportó que más de 43 mil familias se han visto afectadas desde el inicio del frente frio el pasado 31 de enero. "Hay 14 muertos, nueve mil viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas. 35.000 hectáreas inundadas, 300.000 afectadas. Cómo dijo la FAO había riesgo de hambre en Córdoba y Sucre por la crisis climática y la crisis climática imprevisible se ha expresado hoy", agregó el mandatario.

En su mismo mensaje, el mandatario fue crítico con la gestión de varios embalses en el país y dijo que sus empresas responsables habrían permitido supuestas especulaciones con las tarifas de energía en tiempos de sequía. "La superintendencia de servicios públicos debe examinar nivel de todos los embalses y tomar sanciones, debe exigirse a XN por qué ha permitido especulación con las tarifas de energía en tiempos de sequía, dejando llenos los embalses cuando lo que vienen son lluvias, solo para que tuvieran la excusa de la escacez de gas", agregó.



Noticia en desarrollo...