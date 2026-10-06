Frustraron posible atentado con carrobomba sobre vía Panamericana en Santander de Quilichao, Cauca

Las autoridades en Cauca evitaron un atentado que pretendían perpetrar actores ilegales sobre la vía Panamericana. Así lo dio a conocer el Ejército Nacional este 6 de octubre. Específicamente, fueron las tropas de la Brigada 29 las que pudieron poner al descubierto la posible acción terrorista cuando estaban emprendiendo labores de control en uno de los puestos de control instalados sobre este importante corredor vial que mueve a la población del sur de Colombia. Por la altura de Santander de Quilichao, allí fue interceptada una camioneta llena de explosivos. Aproximadamente, llevaba una carga de 400 kilogramos, lista para ser detonada en algún lado del suroccidente del país. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre este hallazgo y dio detalles de su posible destino.



Capacidades especiales del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 estuvieron frente a esta operación. Como resultado, se efectuó la captura en flagrancia de un sujeto y la ubicación del material explosivo que fue detonado de forma controlada. El Ejército Nacional dijo que tenía información preliminar que indicaba que este material sería empleado para ejecutar acciones terroristas que podrían poner en riesgo a la población civil y a la Fuerza Pública. Personal especializado adelanta los procedimientos correspondientes. Paralelo a la detonación controlada, la zona se mantuvo controlada y acordonada. De acuerdo con la información disponible, las autoridades evacuaron a la comunidad que se encontraba en un perímetro de 100 metros a la redonda. A pesar de las labores, muchas personas lograron captar con sus cámaras lo que estaba ocurriendo, pues el hallazgo del carro bomba se registró muy cerca de la plaza de mercado de Santander de Quilichao, en el centro del municipio. Precisamente, este lugar es conocido por su gran afluencia de personas. Felipe Castillo, personero del municipio, declaró a Blu Radio que no tenía conocimiento del destino de dichos artefactos. "Gracias al accionar de la ferza pública se logró detener, controlar y fue detonado controladamente. Se evitó una tragedia por parte de los grupos armados".

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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió a este hallazgo en sus redes sociales y dijo que la Policía había hallado este material explosivo que fue preliminarmente identificado como C4. "Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura", advirtió el jefe de Estado. (Lea también: Reportan presencia de explosivos en colegio y vía de Cauca este 5 de octubre: esto se sabe)

El mandatario reveló información inicial que indica que este material era transportado desde Mondomo hacia la ciudad de Cali, al parecer para atacar a la Fuerza Pública y la población civil. De momento, las autoridades competentes están investigando para establecer con precisión la procedencia de este cargamento y quién lo habría enviado.

Precisamente, Cali ha sido una de las ciudades capitales de Colombia que ha registrado más atentados en lo corrido de 2026. El primero ocurrió en el Batallón Pichincha el pasado 24 de abril. En el sur de Cali explotó una buseta que estaba cargada con explosivos. Dos personas resultaron heridas. Más adelante, ocurrió el atentado con camión bomba que se estacionó justo enfrente de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en el mes de agosto. Esta acción terrorista dejó a su paso varios civiles muertos y decenas de heridos.

María Paula Rodríguez Rozo

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