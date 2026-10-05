Reportan presencia de explosivos en colegio y vía de Cauca este 5 de octubre: esto se sabe

La Tercera División del Ejército Nacional dio a conocer que unidades de su institución adelantan verificaciones este 5 de octubre en una vereda de Suárez, Cauca, después de que salieran a la luz videos donde se veían explosivos instalados presuntamente por disidencias. Uno de ellos ya habría explotado después de que se presentaran fuertes lluvias y descargas eléctricas en la zona.



El hecho coincide con la instalación de dos explosivos en una escuela de Cajibío, municipio del mismo departamento. El Ministerio de Defensa confirmó que las cargas fueron desactivdas con éxito por parte de tropas del Ejército Nacional. “Esta aberración fue perpetrada por la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, poniendo en inminente riesgo la vida de 25 menores de edad y profesores. Esto constituye una gravísima violación a los derechos humanos y al DIH. ¡No descansaremos hasta dar con los responsables de este acto terrorista!”, declaró la entidad gubernamental. (Lea también: Asesinan a tres personas en establecimiento en Cauca: hombres armados dispararon indiscriminadamente)



Explosivos en vía de Suárez, Cauca

De acuerdo con la información preliminar que tiene el Ejército, los explosivos improvisados habrían sido instalados en la vereda El Amparo por presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez, al mando de alias Iván Mordisco. No obstante, aunque la verificación se esté adelantando este lunes, los detonantes habrían sido instalados desde el domingo. Ese mismo día fue cuando se registró la explosión a raíz de las condiciones climáticas adversas. “El hecho reviste especial gravedad, pues ocurrió el domingo, día tradicional de mercado, cuando cerca de 200 habitantes y campesinos transitan por esta vía para comercializar y adquirir productos de pancoger”, señaló la institución en su comunicación oficial.

Durante este 5 de octubre, las tropas permanecen desplegadas en el área afectada para verificar que no haya más explosivos que puedan poner en riesgo la vida de los pobladores de la vereda y personas que transiten por esta vía terciaria afectada. De momento, no hay información sobre personas heridas o muertas a raíz de la instalación de estos artefactos, comúnmente utilizados por estos grupos al margen de la ley.

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“Rechazamos categóricamente el empleo de explosivos en corredores utilizados por la población civil y hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario para que conozcan y se pronuncien frente a estos hechos que ponen en grave peligro la vida e integridad de las comunidades”, enfatizó el Ejército. (Le puede interesar: El prontuario criminal de alias Araña, temido líder de Comandos de Frontera y extraditado a EE. UU.)



Acciones de la Tercera División en el Valle, Cauca y Nariño

Durante el mes de octubre, las tropas de la Vigésima Novena Brigada lograron localizar y destruir 33 dispositivos explosivos improvisados de la Jaime Martínez en Cauca. Al parecer, los artefactos serían utilizados para una acción terrorista contra el municipio de Ortega. A esto se le suman los esfuerzos en el Pacífico nariñense, donde 26 integrantes de las estructuras armadas ilegales han abandonado las armas en lo corrido de 2026.

Según el Ejército, la presión operacional y la presencia de las tropas de la institución han afectado el componente humano y las redes de apoyo de estos grupos criminales. Por otro lado, en Valle del Cauca, las tropas de la Tercera Brigada localizaron y destruyeron un laboratorio que pertenecería al Clan del Golfo. En el lugar, y en coordinación con la Policía, se incautaron más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína e insumos para elaborar estupefacientes.

María Paula Rodríguez Rozo

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